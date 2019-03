Apple lanzará sus gafas de realidad aumentada en 2020: analista

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Apple alista sus primeras gafas de realidad aumentada para lanzarlas durante el próximo año, de acuerdo con el analista Ming-Chi Kuo.

Kuo, siempre confiable en sus reportes, dice que las gafas necesitarán de un iPhone para conectividad y también para poder procesar las imágenes. Kuo, citado por 9to5Mac, dice que las gafas entrarían en producción masiva entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020.

El analista menciona que todo el procesamiento, trabajo de renderizar o cargar las imágenes, la conexión a Internet y los servicios locales, recaerán en el iPhone. Sin embargo, no se menciona si las gafas y el iPhone tendrán que estar conectados por un cable o todo se hará sin cables (similar al Apple Watch y el iPhone).

Kuo no elabora demasiado, pero su informe coincide con este reporte de Bloomberg de 2017, donde fuentes de la agencia de noticias afirmaban que Apple se había puesto como meta el lanzar las gafas de realidad aumentada en 2020.

Apple no ha dado comentarios sobre este producto, pero la compañía tiene múltiples patentes relacionadas con este producto. A pesar de que empresas como Samsung y Google lanzaron gafas (de realidad virtual, no aumentada) desde hace varios años, ninguno de estos productos parece haber atraído usuarios. Las dos empresas solían vender sus gafas por un precio tan bajo como US$5 o incluirlas en la compra de sus teléfonos, pero ya no han lanzado nuevas generaciones.

Apple, por su parte, ha preferido la realidad aumentada sobre la realidad virtual. Además de que la realidad virtual necesita de mucho mayor poder de procesamiento, también es más invasiva y bloquea totalmente a vista del usuario, contrario a la realidad aumentada que coloca objetos virtuales sobre el mundo real del usuario.