Apple y sus gafas de realidad aumentada: Lo que sabemos hasta ahora

La realidad aumentada suena como una tecnología en pañales; pero con el impulso de las gigantes tecnológicas es posible que esa sea la próxima forma en que interactuamos con la realidad: desde obtener las direcciones a una cafetería, localizar el chofer de Uber que acabamos de solicitar, ver cómo luce una nueva sala desde la tienda y hasta para jugar la próxima versión de Pokémon Go.

Apple, así como hizo con las aplicaciones móviles para teléfonos y tabletas, quiere ser la firma que esté lista y que lidere la industria cuando cuaje la realidad aumentada, un mercado valuado en más de US$50,000 millones para 2024. El mandamás de la firma, Tim Cook, ya confirmó que la gigante de telefonía se inclina más por esta tecnología que por la realidad virtual porque esta última tapa la visión del usuario y es más intrusiva.

Pero quitando las declaraciones de Cook, lo que sabemos de los planes más ambiciosos de Apple sobre la realidad aumentada son apenas migajas… al menos oficialmente. Gracias a múltiples patentes registradas a nombre de Apple o de sus ingenieros, podemos saber que la compañía está en planes o al menos se prepara para crear unas gafas de realidad aumentada que funcionen para diversos fines.

Los antecedentes

Bajita la mano y sin hacer mucho ruido, Apple es una de las empresas con más empuje en la realidad aumentada. Sus dispositivos más recientes como el iPhone y iPad ya son compatibles con la realidad aumentada y en diferentes categorías: desde juegos como Pokémon Go o el próximo de Rovio y Angry Birds, hasta aplicaciones nativas para obtener las medidas de una puerta, un cuadro o una sala.

La empresa ha lanzado diferentes versiones de un API para que los desarrolladores creen aplicaciones compatibles con sus dispositivos y con la realidad aumentada. Apple incluso tiene un experimento en el centro de visitantes en su Apple Park: los visitantes pueden agarrar un iPad y visualizar por medio de la pantalla el Apple Park a escala que está frente a sus ojos.

Las gafas AR de Apple: Cómo serán

La idea general es que Apple lance, más pronto que tarde, unas gafas de realidad aumentada durante 2019 o a más tardar en 2020. Las patentes mencionan diferentes tipos de diseño, por lo que no es totalmente seguro cómo se verán físicamente; algunas patentes muestran diseños similares a las Gear VR de Samsung en las que debes de colocar el teléfono para que funcione como CPU y pantalla; pero también hay otras patentes que muestran unas gafas similares a las Oculus que ya integran la pantalla y que solo necesitan de una computadora y usarse como CPU, permitiendo mayor poder de procesamiento y funciones.

La interacción con las gafas

Agrandar Imagen Apple

La interacción con estas gafas sería de diferentes formas, pero por lo que hemos visto hasta ahora, se necesitarían una especie de guantes sujetos a los dedos y equipados con retroalimentación háptica (misma que la pantalla del Apple Watch o el trackpad de la Mac y que reconoce la fuerza de presión ejercida). Esta retroalimentación ayudaría a los usuarios a saber cuando están sujetando, golpeando o haciendo algo dentro de la aplicación de realidad aumentada.

Los guantes, a diferencia de los mandos que, por ejemplo, HTC utiliza, permitiría al usuario cerrar la mano durante juegos o aplicaciones que soliciten al usuario sujetar algún objeto virtual. Las manos estarían libres ya que los sujetadores de estos guantes irían amarrados a los dedos.

Usos de las gafas de AR de Apple

Apple ha sugerido en diferentes patentes que el uso de sus gafas de realidad aumentada serían para videojuegos, para obtener direcciones hacia algún lugar y también para identificar un auto de servicio como Uber o Lyft: el usuario levantaría el teléfono para enfocar hacia el tumulto de autos, el teléfono reconocería los autos y mostraría un aviso sobre el auto correcto para el usuario.

Adquisiciones en el ámbito

Apple estaría desarrollando estas gafas con tecnología y talento de otras empresas. En 2015, Apple compró la empresa Metaio especializada en realidad aumentada, mientras que en 2016 hizo lo mismo al comprar Flyby Media con enfoque en AR.

Apple también ha contratado talento de empresas como Tesla y Microsoft con experiencia en la realidad aumentada. Una de las más recientes adquisiciones fue Akonia Technologies, una startup fabricante de lentes para gafas de realidad aumentada. Vrvana, una empresa que fabricó un casco de realidad virtual que nunca llegó al mercado, también fue comprada por Apple en 2016.

Todo lo que sabemos sobre las gafas AR de Apple

El confiable analista dice que las gafas necesitarán del iPhone para la conectividad y el poder de procesamiento de imágenes.

Apple confirmó a Reuters la adquisición de Akonia Technologies, una startup fabricante de lentes para gafas de realidad aumentada.

Andrew Kim trabajó en la Xbox y HoloLens durante su paso por Microsoft entre 2013 y 2016; también ayudó con el Model 3 de Tesla entre 2016 y 2018. Se unió a Apple en diciembre.

Con el uso de realidad aumentada, Apple ayudaría a que reconozcas fácilmente el auto que es para ti y no te subas erróneamente al de alguien más.

Las gafas, que podrían incluir tecnología para la realidad virtual como la aumentada y utilizar los propios chips de Apple, están planeadas para 2020. Es la mayor señal del interés de Apple en VR.

iDrop News diseñó un concepto de las supuestas gafas de realidad aumentada que Apple podría estar diseñando secretamente.

Una patente muestra que las gafas sabrán cuando estás viendo un evento en vivo, como un concierto o encuentro deportivo, y acoplarse al mismo.

La adquisición llega en momentos cruciales para que Apple defina la tecnología que desea lanzar en 2020.

Las gafas, conocidas internamente como T288 tendrán un propio sistema operativo llamado rOS, dice Bloomberg. El producto estaría terminado en 2019 y su venta comenzaría el año siguiente.

En una entrevista con The Independent, el presidente ejecutivo de Apple dijo que el problema es que aún no existe una buena tecnología para desarrollar esas gafas.

La gigante de Cupertino está experimentando con varios prototipos de gafas de realidad aumentada, según 'The Financial Times'.

El registro reportado por Patently Apple muestra cómo la empresa quiere que interactuemos con un mundo de realidades mixtas.

La tecnología que se menciona en la patente usaría una luz para medir y mapear un lugar cercano y reconocer los movimientos del usuario.

La empresa de Cupertino confirmó a CNET la adquisición de SensorMotoric Instruments, un proveedor de tecnologías se seguimiento ocular.

El presidente ejecutivo de Apple habló con Bloomberg sobre varias cosas, incluyendo su bocina HomePod, la inteligencia artificial y hasta el presidente Donald Trump.

Jeff Norris fundó en la agencia aeroespacial de EE.UU. la Oficina de Operaciones y Misiones Innovadoras en el Jet Propulsion Lab.

Un informe de lesiones de empleados de los diferentes campus de la compañía podría haber revelado sin querer las tan ansiadas gafas de realidad aumentada de Apple.

'The Financial Times' dice que la realidad aumentada es un tema de alta prioridad en Apple; pero su lanzamiento no será hasta después del próximo año.

El presidente ejecutivo de Apple dijo a The Independent que esta tecnología será algún día para todos, tal y como ahora son los móviles.

Apple usaría la cámara doble de un iPhone para detectar los objetos alrededor y colocar, con realidad aumentada, información encima de ellos.

Según el 'Financial Times', ya hay 'cientos' de empleados de Apple y de otras compañías compradas por Apple trabajando en un proyecto de VR en Cupertino.

Un reporte del diario 'Financial Times' asegura que la empresa californiana ha fichado a Doug Bowman, un profesor de computación con habilidades en la tecnología detrás de las HTC Vive, las Google Cardboard y las Google Glass.

La patente sigue levantando sospechas de que la gigante de Cupertino incursionará en el segmento de realidad virtual.

La patente dice que se podrían colocar dos cámaras en un dispositivo, las cuales se utilizarían para crear un teclado virtual sobre una superficie plana.

La gigante de Cupertino contrató a un ex empleado de HoloLens, tecnología de realidad aumentada de Microsoft, supuestamente para trabajar en temas relacionados.

La compañía sigue demostrando su claro interés en el mundo de la realidad aumentada con la compra de la firma alemana;no se dio a conocer el precio de la adquisición.

La gigante de Cupertino también obtuvo el registro de una patente que describe un pequeño cilindro portátil que podría servir para compartir la señal celular de Internet.

El reconocido analista Gene Munster afirma que la gigante de Cupertino ya tiene un pequeño equipo desarrollando productos de realidad aumentada, pero que por ahora sólo es de investigación.

Ofertas de trabajo descubiertas por 9to5Mac revelan que Apple busca expertos en el campo para desarrollar un 'ambiente de realidad aumentada de alta fidelidad'.

Apple obtuvo una patente de un dispositivo que utiliza la pantalla de un iPhone para mostrar imágenes en realidad aumentada, muy similar a las Gear VR de Samsung.