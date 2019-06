Apple anuncia Find My, el app que unifica Find My iPhone y Find My Friends

CNET

¿Perdiste tu teléfono y a tus amigos? No te preocupes, porque Apple tiene un solo app que te ayudará a encontrar tanto a tu iPhone como a tus amigos.

Apple anunció el lunes 3 de junio durante su conferencia para desarrolladores WWDC 2019 que combinará los dos servicios antiguamente conocidos como Find My iPhone (Buscar mi iPhone) y Find My Friends (Buscar a mis amigos) en un solo app llamado Find My. El app puede localizar dispositivos Apple que están offline usando los Bluetooth de otros dispositivos Apple que se encuentran cerca. Además, la empresa dijo que todo estará encriptado y será anónimo.

El anuncio es parte de las grandes actualizaciones de iOS y MacOS de Apple, que se desplegarán a los usuarios más adelante este año.

