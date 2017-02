Apple lanzó una oferta educativa que incluye sus aplicaciones profesionales de audio y video, tanto las aclamadas Final Cut Pro X y Logic Pro X, como sus complementos Motion, Compressor y MainStage.

Las cinco aplicaciones profesionales ahora se pueden comprar en un paquete que cuesta US$199 y está disponible en Estados Unidos, Canadá, México ($4,999 pesos), España, Brasil, Reino Unido y otros 30 países más.

#ProAppsBundle is available in 35 countries! #Educators & college students can own 5 Pro Apps for one special price! https://t.co/2tkFAkMDsJpic.twitter.com/NITN5TEoWT