Apple sigue adelante con su plan de llevar Face ID a la Mac

Tu próxima Mac puede que sea controlada por medio de gestos.

Una nueva patente localizada por Patently Apple y a nombre de la firma de Cupertino menciona el continuo interés de Apple en integrar Face ID, el sistema de reconocimiento facial exclusivo por ahora del iPhone X, en la Mac como un nuevo método de autenticación.

Según el sitio Web, esta nueva patente menciona que Apple quiere que la cámara de las próximas Mac sean capaces de reconocer lo que observan y, en caso de ser una persona, recrear un mapa del rostro y del cuerpo, similar a la función de TrueDepth en el iPhone X.

Patently Apple dice que el mapeo del rostro y cuerpo no solo servirá como un método de autorización, sino también como una forma para controlar la computadora por medio de gestos corporales hechos en el aire y sin la necesidad de interacción física entre la computadora y el usuario.

Al ser una patente, no hay detalles de cuándo se puede esperar esta tecnología en una Mac, pero el hecho de que Apple ya vaya por la segunda generación de Face ID en el iPhone, significa que no falta mucho para verla en las computadoras. Apple ya tiene otras patentes relacionadas así que la compañía no descansa en sus planes de una Mac controlable por gestos.

Patently Apple dice que Apple obtuvo otras patentes relacionadas al

diseño de interior de las tiendas de Apple en todo el mundo.