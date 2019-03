Apple invita a un evento el 25 de marzo: ¿Anunciará servicio de streaming?

Apple está invitando a los medios, incluyendo a CNET, para celebrar un evento el 25 de marzo y que tentativamente será relacionado a su rumorado servicio de video por streaming y un servicio de noticias por suscripción.

Diversos medios y periodistas especializados en tecnología hicieron saber sobre esta invitación enviada el lunes luego de varias semanas de reportes acerca de este evento. El anuncio será el 25 de marzo en el auditorio Steve Jobs, ubicado en el nuevo campus de la firma, el Apple Park.

La invitación, como se ve en el GIF que compartió el periodista John Paczkowski de BuzzFeed, es una alusión a la pantalla en blanco y negro de una cuenta regresiva, icónica en la industria del cine y contenido en video. Luego de acabar la cuenta, aparece la leyenda "It's show time", una frase también relacionada a las artes escénicas.

Apple event March 25 pic.twitter.com/BkaJyXCkYS — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 11, 2019

Como ya es costumbre, Apple lanza un anuncio sobre un evento próximo, pero se guarda los detalles de lo que ahí se presentará. Los rumores, sin embargo, apuntan a que es muy posible que conozcamos entonces dos nuevos servicios: uno sobre series y películas creadas por Apple en compañía de directores y productores de alto calibre, y un segundo servicio por suscripción de acceso a noticias desde dispositivos iOS.

Apple ya confirmó un montón de contenido para ese rumorado servicio pero sin decir cuánto costará o cómo será su distribución. No hay mucha información sobre la disponibilidad del servicio y, en ocasiones, se menciona como un complemento para Apple Music —en donde Apple distribuye dos series de mediano alcance –The Planet of Apps y Carpool Karaoke— o como un servicio separado que además ofrecería acceso a canales de televisión en Estados Unidos.

Sobre el segundo servicio, este enfocado a ofrecer acceso a diversos medios de información, se tiene menos información. Apple adquirió la compañía Texture que desarrollaba una especie de quiosco virtual para iOS en el que usuarios, a. cambio de una suscripción mensual, tenían acceso a revistas y periódicos. Texture era conocido como "el Netflix de las revistas digitales".

Hay rumores de un tercer servicio, pero de ese se sabe aún menos. Este otro servicio, reportado en una ocasión por el sitio Cheddar, sería sobre videojuegos y también sería por suscripción mensual.

Es posible que durante le evento Apple haga un pequeño espacio para anunciar al menos un par de productos: dos tabletas. Se cree que Apple está trabajando en una ligera actualización para el iPad mini —su tableta más pequeña— y una nueva versión del iPad de entrada que aumentaría su tamaño de 9.7 a 10 pulgadas.

Apple no ha confirmado nada sobre el evento del 25 de marzo, pero no falta mucho. A diferencia de otros años, el evento de marzo estaría enfocado en servicios, no productos. Analistas y expertos creen que Apple está intentando que los Servicios —de donde ya obtienen jugosos ingresos por iCloud, el App Store y iTunes— haga contrapeso a la caída en la venta de celulares en todo el mundo y que ha afectado al iPhone, su gallina de los huevos de oro (que representa más del 70 por ciento de sus ingresos totales).