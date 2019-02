NurPhoto/Getty Images

El primer evento de Apple para este 2019 podría tener lugar el próximo 25 de marzo, según un reporte de BuzzFeed.

En dicho evento, que según el medio fuente tendría lugar en el Steve Jobs Theater situado en el campus de Apple Park, la compañía presentaría sus AirPods de próxima generación, el nuevo iPad Mini y su nuevo servicio de noticias por suscripción, que podría llegar integrado dentro del ecosistema de Apple News.

Se ha estado rumoreando sobre la llegada de este nuevo servicio desde que Apple adquirió la aplicación de revistas digitales, Texture, en diciembre. Según reportes anteriores, el formato del nuevo servicio sería similar al de Apple Music, con un catálogo completo de contenido disponible para el usuario tras un pago mensual o anual.

La diferencia con Apple Music es que en lugar de música, el usuario tendría acceso a artículos y contenido de diferentes medios de comunicación. Pero según The Wall Street Journal, los principales medios que podrían formar parte de este servicio de noticias no están entusiasmados con las condiciones económicas propuestas por el gigante tecnológico.

El medio fuente explica en su reporte que Apple planea quedarse con casi la mitad de los ingresos por suscripción al servicio solo por alojar el contenido en su plataforma, y que el total de ingresos restantes se dividiría entre los diferentes editores.

Dependiendo de cuánto tiempo pasaran los usuarios leyendo su contenido, la parte a repartir de los ingresos sería mayor o menor.

De acuerdo con el informe del Journal, los principales medios como The New York Times y The Washington Post, no han aceptado por ahora añadir sus contenido al servicio de noticias de Apple por no estar de acuerdo con los términos económicos propuestos por Apple. El propio Journal también afirma no haber aceptado dichas condiciones aunque, asegura haber tenido "conversaciones productivas" con Apple recientemente.

Según el informe, a algunos de los medios también les preocupan otras cuestiones además de la económica, como no tener acceso a los datos de los suscriptores -la información de la tarjeta de crédito o las direcciones de correo electrónico- algo importante para las compañías a la hora de construir bases de datos de sus clientes.

Apple no dio comentarios sobre este asunto a ninguna de las fuentes y es posible que no lo haga, dado que la compañía no suele dar respuestas ante este tipo de información, ni comenta sobre rumores o especulaciones.