Apple en 2020: Esto es lo que esperamos de la gigante de Cupertino

En 2019, Apple dio a conocer el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, además de la Mac Pro (que en su configuración máxima cuesta más que un Cybertruck), el Apple Watch Series 5 y sus servicios Apple TV Plus, Arcade y Apple News Plus, entre otras novedades como las actualizaciones típicas de sus sistemas operativos, algunas que pudimos predecir el año pasado.

¿Qué le depara 2020 al gigante de Cupertino? Además de lo obvio (nuevas generaciones de sus productos insignia como el iPhone, iPad, Mac y Apple Watch), el nuevo año también marcará la continuación de su nueva estrategia más enfocada a los servicios tras haber comenzado 2019 reduciendo sus expectativas de ingresos. ¿Veremos también el carro autónomo o las gafas de realidad virtual con el logo de la manzana?

Expansión de sus servicios

Desde hace meses, Apple ha marcado claramente un cambio estratégico que lo libera de la dependencia en las ventas de hardware (particularmente del iPhone, su producto más vendido y que, sin embargo, ha visto una caída en venta de unidades) e incrementa la importancia de los servicios dependientes, principalmente, en suscripciones.

En esta categoría están Arcade, TV Plus y News Plus, tres servicios que conocimos en marzo. De ellos, el que la tiene más complicada es el servicio de streaming, ya que se enfrenta a la competencia del líder de la categoría, Netflix, y otros servicios nuevos como el poderoso Disney Plus, además de la pronta llegada de otro gorila, HBO Max.

Mientras que Arcade ha logrado consolidar una oferta de juegos móviles bastante robusta (de más de 100), Apple TV Plus llegó en noviembre de la mano de un puñado de contenidos, en los que la empresa invertirá en total US$6,000 millones. Entre esos contenidos, destacan For All Mankind (una historia alternativa de la llegada del hombre a la Luna), See (con Jason Momoa) y The Morning Show (con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon). Este último show logró un hito importante: las primeras nominaciones de una serie de Apple a unos premios importantes, en este caso los Globos de Oro.

Apple ha firmado la colaboración exclusiva de varios creadores importantes, como Steven Spielberg, JJ Abrams y el mexicano Alfonso Cuarón. Además, al haber ofrecido un año gratis del servicio a un sinnúmero de usuarios, se ha colocado en una buena posición para hacerse de una audiencia (como lo hizo con Apple Music). Lo más importante para Apple en 2020 es lograr mantener el ritmo de éxitos y fortalecer cuanto antes su biblioteca de contenido (una tarea pendiente es el lanzamiento de contenidos en español). Porque, a pesar de tener ese público cautivo (los usuarios de iPhone y iPad) la competencia este año será extremadamente feroz, casi tan dura como en el mercado de los celulares. Y Apple tiene más servicios que la competencia, por lo que podría tomar ventaja al ofrecer paquetes de música, juegos, noticias y video a un precio fijo y bajo, algo que se rumora hará pronto.

Por otro lado, en la categoría de los servicios no podemos dejar de hablar sobre la entrada de lleno de Apple al mundo financiero con la Apple Card, tarjeta que deberá seguir escalando cuesta arriba en un segmento también bastante saturado. No le ayudan sus altos intereses, a pesar de ser fácil de obtener. Pero, sin duda, los servicios financieros pueden ser un área de expansión interesante para Apple, sobre todo en lo que se refiere al financiamiento para la compra de sus propios productos y servicios.

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: ¿Vale la pena suscribirse al nuevo servicio...

Más datos de salud

Algo mucho menos deslumbrante que las series y películas son los servicios de salud, un rubro en el que Apple ha dado pasos firmes —y discretos— durante 2019, y que podría fortalecer en el nuevo año. A pesar de que el Apple Watch Series 5 no ofreció el esperado monitor de sueño, el reloj se ha convertido en el wearable de mayores ventas, impulsado en buena medida por sus funciones de salud. Asimismo, este año se anunciaron múltiples funciones nuevas en el app Salud, como el seguimiento del ciclo menstrual. Apple ha trabajado con instituciones como la Universidad de Stanford y empresas como Johnson & Johnson para realizar estudios que le ayudan a ampliar sus conocimientos en el área, además de firmar acuerdos con aseguradoras de salud para promover el uso de su reloj inteligente. El mercado global de los datos médicos era de US$16,870 millones en 2017 y se estima que llegará a US$67,820 millones para 2025, según la firma de investigación Allied Market Research. Esos son solo los datos, y Apple quiere una tajada de ese mercado aprovechando, por ejemplos, los estudios que realiza mediante su app Research.

Reproduciendo: Mira esto: 5 funciones locas que soñamos ver en el Apple Watch

Conectividad 5G

Como es común, mientras que competidores como Samsung y Motorola ya han presentado celulares capaces de conectarse a las redes 5G, Apple se está tomando su tiempo. Todo indica, sin embargo, que pronto tendremos un iPhone 5G.

Apple compró el negocio de módems de Intel en julio por US$1,000 millones. El fabricante del iPhone se habría interesado en la división de procesadores móviles de Intel para crear sus propios procesadores 5G. Apple prepararía su primer iPhone con 5G para lanzarlo en otoño de 2020, según reportes, aunque también se ha dicho que ese iPhone 5G no lllegará sino hasta 2021 o 2022. Lo que está claro es que está tocando a la puerta.

Un teléfono plegable

Otra categoría de la telefonía celular en la que Apple quedó rezagada en 2019 es la de los teléfonos plegables. Samsung presentó el Fold, que aunque llegó abrumado de problemas en la pantalla, fue el primero en venderse comercialmente. Huawei y Motorola ya presentaron sus propuestas para el segmento (el Moto Razr, en particular, pinta muy prometedor), pero aún no vemos nada con el logo de la manzana. Las patentes y los múltiples rumores indican que Apple trabaja en un teléfono plegable, pero la lógica y la historia indican que el gigante de Cupertino no lanzará uno en 2020, sino que se esperará a ver qué tal se desempeña el producto en el mercado y qué tanta hambre hay por ellos entre los usuarios (los rumores dicen que lanzará su primer teléfono plegable en 2021). Y, después, intentará reventar la categoría con un producto rompedor, como hizo con el iPod, iPad, iPhone y —hasta cierto punto— con el Apple Watch. Este último es el único producto de nueva categoría (la HomePod no lo fue) que ha tenido algo de éxito en la era de Tim Cook, quien seguramente desea repetir el éxito con un teléfono plegable.

¿Otros audífonos?

Los AirPods y AirPods Pro tuvieron un éxito que pocos predijeron (nadie pensó que esos audífonos que se ven como aretes fueran a tener este nivel de adopción). Los Pro son un producto muy nuevo, y quizá Apple no los renueve en 2020, pero al parecer la empresa ha vendido más AirPods Pro de los que esperaba. Lo que sí es posible es que lance otros productos de audio —al final, ya tiene una bocina— y, según rumores, es probable que finalmente veamos estos audífonos inalámbricos dentro de la caja de alguno de los cinco modelos del iPhone que se rumoran para el año entrante.

Posibilidades inmediatas y no tan inmediatas

Impulso del hogar inteligente

Hablando de la HomePod, en 2019 nos quedamos esperando el lanzamiento de una versión más pequeña —y económica— de la bocina inteligente de Apple. También nos quedamos esperando mayor innovación en la plataforma HomeKit y en el asistente virtual, Siri, dos elementos fundamentales para impulsar la estrategia de Apple en este segmento. El problema, hasta ahora, es que no nos queda muy clara esa estrategia —o siquiera si existe una. Apple seguirá intentando crecer en el segmento del hogar inteligente, pero nos gustaría verla dar pasos más firmes, claros y seguros.

Realidad aumentada, ¿finalmente?

Desde hace años se habla de un posible producto de Apple en el área de las realidad aumentada, más allá de apps como Medición o de los servicios potenciados por su ARKit. Lo que se rumora es que el gigante tecnológico finalmente lanzará unas gafas de realidad aumentada —rumores impulsados sobre todo por las patentes y por lo que vimos en iOS 13. Sin embargo, cuesta creer que Apple entre en este sector cuando: a) aún no queda claro si tiene un mercado masivo y b) lo que existe (HoloLens y Magic Leap) es extremadamente caro. No diremos que Apple nunca beberá de esta agua, pero apostamos que no lo hará en 2020, a pesar de los rumores.

¿El carro prometido?

El año pasado esperábamos alguna noticia de Apple relacionada con la industria automotriz. Lo mismo en 2019. Tendríamos que ser muy ilusos para pensar que 2020 traerá algo importante de Apple en este segmento. Sin embargo, la empresa sigue realizando muchas acciones en el área, algunas de ellas confusas (como el despido de empleados vinculados a su Project Titan, que se supone se refiere al desarrollo de tecnologías automotrices como para autos autónomos) y otras, aunque confusas, también prometedoras, como las constantes noticias sobre patentes, adquisiciones, expansión del equipo e inversiones relacionadas a esta industria. ¿Veremos algo en 2020? La respuesta simple es no, pero la realidad es que seguimos esperando algún anuncio de Apple en el sector automotriz. De lo poco que queda claro es que no será un carro.