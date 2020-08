Apple y Disney unen fuerzas para evitar bloqueo a WeChat: WSJ

Agrandar Imagen Getty Images

Empresas estadounidenses están preocupadas por posibles repercusiones a sus negocios si Estados Unidos impone un bloqueo a la aplicación china de comunicación WeChat.

En un reporte publicado el jueves 13 de agosto, The Wall Street Journal dice que Apple, Disney, Intel, Ford y Walmart, entre otras empresas, hablaron con el gobierno de Donald Trump sobre sus preocupaciones e indicaron que si el bloqueo de WeChat es oficial, sus negocios en China podrían verse en desventaja.

"Las personas que no viven en China no entienden las implicaciones para empresas estadounidenses si no se les permite el uso [de WeChat]", dijo Craig Allen, presidente del consejo de negocio entre Estados Unidos y China, según el Journal. "Van a enfrentar una enorme desventaja frente a todos sus competidores".

La respuesta de los titanes estadounidenses surgió luego de que Trump firmó el 10 de agosto una orden ejecutiva contra TikTok y WeChat y las clasificó como "emergencia nacional". Mientras que la orden busca bloquear cualquier relación con ByteDance (propietaria de TikTok), la prohibición de WeChat sería solo sobre el app per se y no afectaría (por ahora) a Tencent, dueña de WeChat y también de juegos muy populares como League of Legends y participación en Fortnite.

Apple, una de las empresas que se dirigieron a la administración de Trump, sería una de las más afectadas, según analistas. Ming-Chi Kuo dice que el bloqueo a la aplicación china por parte de EE.UU. podría reducir un 30 por ciento los envíos globales de los iPhone.

WeChat es de enorme importancia en todo el mundo, pero sobre todo en China. 1,200 millones de personas usan la aplicación a nivel mundial, dice el Journal, pero en China se usa para hacer pagos móviles, enviar y recibir mensajes, comprar productos, recibir comunicados oficiales y otras funciones.

Apple, Disney y ninguna otra empresa involucrada dieron comentarios al Journal.

Reproduciendo: Mira esto: Microsoft compraría TikTok: ¿Cómo te afecta?