Apple y Disney se hubieran fusionado bajo Steve Jobs: Bob Iger

David Paul Morris/Getty Images

Apple y Disney pudieron haber tenido un futuro muy distinto si Steve Jobs todavía estuviera vivo, reveló el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, en un extracto de sus memorias que fue publicado en la revista Vanity Fair el miércoles. Al contar su estrecha amistad personal con Jobs y la adquisición de Pixar por US$7,400 millones de Disney en 2006, Iger dijo que él y el fundador de Apple hablaban varias veces a la semana.

"Creo que si Steve todavía estuviera vivo, hubiéramos combinado nuestras compañías", escribió Iger. "O al menos hubiéramos discutido esa posibilidad muy en serio".

Según Iger, la compra de Pixar cambió la suerte de Disney Animation. Pero tuvo que convencer a Jobs sobre los méritos de la adquisición, incluso a través de una lista de pros y contras en un pizarrón en una sala de juntas de Apple en Cupertino. Jobs inicialmente temía que destruiría la cultura de Pixar y que la "distracción mataría la creatividad de Pixar".

"Disney será salvado por Pixar y todos viviremos felices para siempre", dijo Iger que le dijo a Jobs en ese momento.

También habló sobre la adquisición propuesta de Marvel por US$4,000 millones con Jobs.

"Afirmó que nunca había leído un cómic en su vida ('Los odio más que a los videojuegos', me dijo), así que le llevé una enciclopedia de personajes de Marvel para explicarle el universo y mostrarle lo que estaríamos comprando", escribió Iger. "Pasó unos 10 segundos mirándolo, luego lo apartó y dijo: '¿Es importante para ti? ¿Realmente lo quieres? ¿Es otro Pixar?"

Jobs fue parcialmente responsable de impulsar la adquisición de Marvel gracias a una llamada al entonces presidente ejecutivo y accionista controlador de Marvel, Ike Perlmutter, dijo Iger.

Iger también acordó en sus primeras semanas como presidente ejecutivo poner cinco series de Disney en el nuevo iPod de Apple. "Salvamos a dos compañías", dijo Jobs a Iger en el verano de 2011. Jobs falleció en octubre de ese año.

Las memorias de Iger, bajo el título The Ride of A Lifetime: Lessons Learned as 15 Years of CEO of The Walt Disney Company, se publicarán el 23 de septiembre de 2019.