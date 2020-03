Apple suspende producción de series para Apple TV Plus por el coronavirus

Agrandar Imagen Apple TV Plus

Para las noticias e información más actualizadas sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Apple ha puesto pausa a la producción de series para Apple TV Plus que estaban en rodaje luego de que el coronavirus ya se ha declarado una pandemia.

Según un reporte de Deadline, la firma de Cupertino detuvo la producción de al menos dos series y reporta que la segunda temporada de The Morning Show, así como The Foundation, que se estaba grabando en Irlanda, han sido detenidas.

The Morning Show se ha suspendido por lo menos dos semanas, dice Deadline, mientras que el rodaje de The Foundation no tiene un tiempo definido, pues la detención es más bien acatando la orden del gobierno irlandés que prohibe reuniones bajo techo de 100 personas y reuniones en exterior de 500 personas o más.

Por supuesto que Apple no es la única empresa afectada por el coronavirus. La edición de este año del evento South by Southwest (SXSW) fue cancelada, afectando y retrasando la exhibición de películas que aprovecharían el evento tejano para hacer su debut. Broadway, la famosa avenida de Manhattan por la exhibición de obras de teatro, suspendió los espectáculos hasta, por lo menos, el 12 de abril.

El coronavirus ha afectado también a la industria tecnológica como tal. Google, Facebook y Microsoft han cancelado eventos físicos programados para próximos meses; el MWC se canceló desde febrero y la feria de videojuegos E3 sufrió por lo mismo. Apple, que supuestamente celebraría un evento en marzo y otro más en junio, no se ha pronunciado al respecto.

El coronavirus COVID-19 fue descubierto en diciembre, en China. La enfermedad, con síntomas similares a los de una gripe, ha infectado a más de 125,000 personas en 118 países.