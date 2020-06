Estos son los ocho ganadores en los Apple Design Awards 2020

Agrandar Imagen Apple

Apple anunció a las ocho aplicaciones que, ya sea por innovación, diseño o complejidad técnica, ganaron un premio de Apple Design Awards 2020.

Las aplicaciones o juegos Darkroom, Looom, Shapr3D, StaffPad, Sayonara Wild Hearts, Sky: Children of the Light, Song of Bloom y Where Cards Fall fueron las ganadores de este premio otorgado por Apple cada año y al concluir un evento para desarrolladores WWDC.

"Cada año, aplicaciones y desarrolladores demuestran una excepcional habilidad de creación y destacamos lo mejor de lo mejor", dijo en el comunicado Ron Okamoto, vicepresidente de relaciones con desarrolladores en Apple. "Recibir un Apple Design Award es un logro especial y destacable. Los galardonados de otros años han hecho grandes aplicaciones y juegos. A través de su visión, determinación y estándares, los ganadores inspiran no solo a sus colegas en la comunidad, sino a todos en Apple".

Las aplicaciones galardonadas este año no son nuevos lanzamientos, pero algunos títulos, como Song of Bloom, Sayonara Wild Hearts y Where Cards Fall, son juegos, la categoría más popular en el App Store. Sayonara Wild Hearts y Where Cards Fall son títulos exclusivos de Apple Arcade.

Apple dice que se han reconocido a más de 250 desarrolladores durante los últimos 20 años. Este reconocimiento ha demostrado ser un acelerador para los desarrolladores que innovan en diseño e influencian categorías enteras de aplicaciones.

El evento WWDC 2020 arrancó el lunes 26 de junio y fue durante el inicio de la conferencia que la compañía anunció sus nuevos sistemas operativos iOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 y watchOS 7.