Apple se une a Google, Microsoft para facilitar la transferencia de datos en la nube

Apple se unió a la alianza Data Transfer Project que busca facilitar la transferencia de información entre diferentes servicios y plataformas, esto muy a pesar de que la firma de Cupertino es conocida por ser extremadamente hermética.

El sitio del proyecto, fundado apenas en 2018 y que ya reunió a los titanes tecnológicos como Google, Microsoft, Twitter y Facebook, se actualizó la semana del 29 de julio para agregar a la firma de la manzana mordida como una de sus aliadas que buscan crear "una plataforma de portabilidad para que todos los individuos en la Web puedan mover sus datos entre proveedores de servicios en línea cuando quieran".

La llegada de Apple al proyecto significa que los usuarios podrían mover fácilmente documentos de iCloud, la nube informática de Apple, hacia otros servicios como Google Drive; o importar archivos de Facebook y llevarlos a Twitter, o viceversa.

El proyecto aún no anuncia fechas para que los usuarios puedan sacar provecho de esta alianza entre los gigantes de Silicon Valley, pero promete ser una herramienta que quite dolores de cabeza a los usuarios que buscan tener omnipresencia de plataforma y no cerrarse en una sola.

Actualmente existen herramientas, principalmente en iOS y Android, para importar y exportar archivos cuando un usuario que lleva varios años usando un iPhone, quiere pasarse a Android (o al revés). Sin embargo, estas herramientas no permiten, por ejemplo, que un usuario con una computadora Windows, una tableta Apple y un teléfono Android, pueda sincronizar archivos en iCloud. El proyecto en cuestión podría dar una solución a ello.

