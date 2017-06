Apple podría deberte dinero y tienes hasta este sábado para usarlo

Sarah Tew/CNET

Si sueles comprar libros electrónicos para leer en tu Amazon Kindle, corre a chequear el balance de tu cuenta en Amazon porque podrías tener un crédito gracias a un acuerdo entre Apple y las autoridades gubernamentales.

Los créditos son el resultado del reembolso de US$400 millones que Apple le debe a los consumidores de libros en Amazon, Barnes and Noble y otras compañías que distribuyen títulos en este formato. Esta suma se alcanzó como parte de un acuerdo, aprobado por una corte federal, después de que agentes del Departamento de Justicia encontraron que Apple forzó a las casas editoriales a inflar sus precios de libros electrónicos para quitarle mercado a empresas como Amazon y Barnes and Noble.

Los consumidores que califican deben utilizar su crédito antes de las 11:59 p.m. hora de Hawaii (2:59 a.m. hora del Pacífico) del sábado, 24 de junio. Los consumidores que califican son aquellos que compraron ciertos libros electrónicos para su Kindle y Nook entre el 1 de abril del 2010 y el 21 de mayo del 2012.

Para ver si has recibido algún crédito, debes ingresar a esta página en Amazon con información sobre el acuerdo. Allí verás la frase "tu crédito del acuerdo" y una suma de lo que se te podría deber. Es posible que no hayas notado si recibiste un crédito y que ya lo hayas gastado. Ojo: si usabas otra cuenta de email entre 2010 y 2012, no olvides ingresar a la cuenta de Amazon asociada con ese otro correo electrónico. Tal vez tu crédito esté allí. Si quieres trasladar el crédito de una cuenta de Amazon a otra para combinarlos, tienes que llamar a su servicio para el consumidor al 1-888-280-4331.

Si eres usuario del eReader Nook de Barnes and Noble, la librería digital utilizará el crédito del acuerdo de Apple primero antes de cualquier otro crédito en tu cuenta. El crédito de Apple se agregó a las cuentas de los lectores del Nook en junio de 2016. Si has cerrado tu cuenta Nook, puedes contactar al servicio para el consumidor de Barnes and Noble (1-800-843-2665) para obtener tu crédito.