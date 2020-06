Así son las correas edición Orgullo LGBT+ 2020 del Apple Watch

Agrandar Imagen Apple

El Apple Watch estrena dos nuevas correas para celebrar el orgullo LGBT+.

La empresa reveló estas dos nuevas correas que este año solo llegan en edición deportiva. La más colorida con la bandera del orgullo es la edición regular, mientras que la de color blanco es para relojes Nike Edition. Las bandas ya están a la venta en la tienda digital de Apple, así como en algunas tiendas físicas que ya estén abiertas. Apple mantiene cerradas varias de sus tiendas en EE.UU. y todo el mundo, pero las está comenzando a abrir de forma gradual.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing: Banda del orgullo LGBT 2020 del Apple Watch

Las correas que celebran el orgullo LGBT+ también combinarán con unas carátulas que Apple lanzará junto a watchOS 6.2.5, una versión que ya está en beta en manos de desarrolladores, por lo que no debería tardar mucho en llegar a los consumidores.

Las dos correas Pride Edition ya están a la venta por US$49, tanto para el modelo de 40mm como el de 44mm.

Agrandar Imagen Apple

Las correas Pride Edition para el Apple Watch son del estilo deportivo de otras correas para el reloj. La versión para el Apple Watch regular tiene los colores del orgullo LGBT+ en forma de líneas, mientras que la edición para el reloj Nike tiene pequeños orificios pintados tenuemente en su interior. Las carátulas para estos dos relojes también son diferentes.

Apple suele lanzar, desde 2017, estas correas cada año y conforme se acerca junio, mes utilizado para promover el respeto e igualdad hacia la comunidad LGBT+. Asimismo, la empresa ha participado en repetidas ocasiones en los desfiles del orgullo LGBT+ y, en muchas ocasiones, con Tim Cook liderando la representación de la compañía. Cook, director ejecutivo de la empresa, es abiertamente gay desde 2014.

Este año Apple y Nike apoyarán a varias organizaciones que abogan por los derechos de la comunidad LGBT+ con la venta de esta edición de pulseras en todo el mundo, entre ellas GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality, e ILGA World.