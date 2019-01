Apple continúa invirtiendo en contenidos para su servicio de streaming (aún por anunciarse) que podría –finalmente– ser una realidad en abril de 2019.

Además de toda la información que hemos ido recopilando aquí, la revista Variety reportó esta semana que Apple compró Hala, un largometraje en el festival de cine Sundance 2019. Hala cuenta la historia de una adolescente de 17 años de Chicago que descubre un secreto que podría destruir a su tradicional familia musulmana. Aunque no está claro si Apple compró el filme para agregar a su próximo servicio de streaming, es posible que busque diversificar su creciente catálogo de contenido a más allá de los programas en serie. De confirmarse, esta sería la segunda película del servicio después de Wolfwalkers, que trata sobre una joven cazadora de lobos que viaja a Irlanda.

Entre otros reportes recientes, según The Information, Apple ya está trabajando con las plataformas de otras compañías que ofrecerán su contenido para hacerlo disponible en Apple tan pronto como a mediados de abril.

Con series de Steve Carell, Chris Evans, Hallie Steinfeld y Kevin Durant en la lista, Apple podría tener al menos 20 proyectos (algunos también aún sin confirmar) que forman parte de su inversión de US$1,000 millones para crear contenido original. En este proceso ayudarán varios ejecutivos que la gigante de Cupertino se robó de Amazon, incluyendo a Tara Sorensen, (ex directora de programación para niños), Carina Walker (ex ejecutiva de desarrollo Internacional), Tara Pietri (ex directora de negocios). Apple ya cuenta con Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta el verano pasado en Sony y ahora siguen las órdenes de Eddy Cue.

Además, tras estas series están muchos de los nombres más destacados de Hollywood, como los directores y productores Steven Spielberg, Ron Howard y Brian Grazer.

Una analista de Morgan Stanley predice que en su primer año el servicio de streaming de Apple podría generar entre US$500 millones y US$4,400 millones dentro de seis años, reportó CNBC.

También se rumora que Apple -aunque no de inmediato- lanzará el servicio en al menos 100 países a nivel global, primero en EE.UU. en los primeros seis meses de 2019 y luego el app se hará disponible de forma mundial. Otros reportes dicen que Apple les proveerá a los usuarios de los iPhone, los iPad y las cajas Apple TV acceso gratis al servicio de streaming de video y el contenido original.

A continuación, una lista de todas las series originales que conocemos que están en alguna fase de producción para Apple, aunque la gigante de Cupertino aún no confirma su apoyo a todas ellas:

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 29 de enero de 2019 con nuevos detalles de algunas producciones de Apple.