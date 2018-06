Apple confirma su respaldo de Little America, una serie sobre inmigrantes

Epic Magazine

Después de varios meses de rumores, Apple confirmó por email este martes que apoyará la producción de una serie documental llamada Little America que se transmitirá por el servicio de streaming que aún no han anunciado.

Little America nos dará una vista a las vidas de algunos inmigrantes residentes de EE.UU., incluyendo el de la jovencita mexicana Reyna Pacheco, de California, quien es una estrella en el circuito del deporte squash a pesar de ser indocumentada. También conocerás a Danilo Torre, un cubano homosexual residente de Miami, con muchos, muchos cuentos. La serie con episodios de 30 minutos promete ser divertida, romántica, sincera e inspiradora.

Little America será desarrollada por el productor Lee Eisenberg de la serie The Office y los escritores Kumail Nanjiani and Emily V. Gordon, quienes estuvieron detrás de la película The Big Sick. También estará involucrado Alan Yang, de programas como Master of None y Parks and Recreation.

Apple no dio a conocer su fecha de estreno. La serie es una de más de docenas de títulos que prepara Apple incluyendo una comedia con la actriz Hailee Steinfeld sobre la poeta estadounidense Emily Dickinson.