Apple confirma por error los AirTags en video de soporte

Apple confirmó —sin querer queriendo— el dispositivo AirTag, el cual funcionaría para localizar otros objetos.

El sitio Appleosophy localizó la mención de los AirTags en un video oficial de soporte publicado en el canal de soporte de Apple en YouTube. El sitio tomó una captura de pantalla de la referencia a este producto que aún no se ha anunciado, antes de que Apple bajara el video, cosa que ya sucedió pues el enlace al video dice que se trata de un video privado.

El video que contenía la información era sobre cómo eliminar los datos en un iPhone, de acuerdo con Appleosophy. Mientras que el video daba las instrucciones, en uno de los menús se encontraba una opción que decía "Offline finding enables this device and AirTags to be found when not connected to Wi-Fi or cellular". Esta línea se refiere a que el dispositivo y AirTags, el producto aún no anunciado, se pueden encontrar aun cuando no están conectados a una red de Internet.

Los AirTags han sido mencionados en múltiples reportes y la mayoría de estos sugieren que se lanzarían en la primera mitad de 2020. Se rumora que los dispositivos llegarían de la mano del mentado iPhone 9 (también conocido como iPhone SE 2), el cual se cree que será anunciado el 15 de abril.

El video no muestra más información sobre los AirTags, pero se espera que sea un producto muy pequeño, con una forma circular y que se colocaría, por medio de algún tipo de pegamento, junto a un iPhone, como parte de un llavero o dentro de una cartera o bolsa. Los objetos con un AirTag pegado se podrían localizar por medio de algún dispositivo compatible con iOS.

Apple no da comentarios sobre rumores o reportes.