Apple tiene un dinerito extra y aquí le damos 5 ideas sobre dónde gastarlo

Si en CNET en Español fuésemos amigos del presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, probablemente le daríamos una lista del mandado para salir y comprarse algunas otras frutas para darle variedad a su jardín de manzanas. Por eso, en este Top 5, le damos a Apple algunas ideas de lo que debería comprarse con todo su dinero.

El Top 5 de CNET en Español es un programa semanal, que puedes ver en nuestro sitio Web de video o en nuestro canal de YouTube.

Apple tiene unos US$225,000 millones que le podrían alcanzar para comprar desde pequeñas startups hasta empresas grandes para completar su portafolio. Cook ya ha dicho que en seis meses Apple se ha hecho con al menos 25 compañías, por lo cual, nuestra recomendación para mejorar cada área podría venirle a la compañía como anillo al dedo. Aquí vamos.

Aplicaciones de redes sociales

Apple ha lanzado aplicaciones como Clips para hacer videos más divertidos y ha rediseñado iMessage para que tus comunicaciones sean más entretenidas. Sin embargo, la empresa podría dar un paso adicional y adquirir aplicaciones populares como el servicio de videos TikTok, o ¿por qué no? revitalizar Snapchat dentro de iMessage.

Otra opción interesante podría ser la inclusión de Twitter en su cartera y utilizar la red social para darle mayor relevancia a Apple News, Apple Music y hasta para viralizar clips de su servicio Apple TV Plus.

Inteligencia Artificial y salud digital

Apple ha estado comprando compañías de Inteligencia Artificial (IA), reconocimiento de voz, reconocimiento facial y muchas más relacionadas con estas áreas por años. Es por eso que en la cuarta posición, creemos que Apple debería comprar una gran empresa que le ayude a hacer evolucionar a Siri y también a mejorar sus intenciones de vender el Apple Watch como un dispositivo enfocado en la salud.

IBM podría ser una pieza angular para ayudar a Apple a desarrollar a su asistente digital. No creemos que Apple vaya a comprar la corporación entera, pero sí podría hacerse con los derechos de tecnologías de Inteligencia Artificial como Watson. Por otro lado, existe una empresa llamada Epic Systems, cuyo software médico en hospitales de Estados Unidos tiene la información de 64 por ciento de los pacientes del país, y es aquí donde una compra para que los datos del Apple Watch lleguen a tu registro médico sería más que jugosa para la empresa.

Pagos y comercio en línea

En la tercera posición tenemos la necesidad de Apple de revitalizar su área de servicios financieros. La empresa lanzó la Apple Card y quiere que uses más Wallet y Apple Pay hasta mediante Safari para compras en línea. Pero un área crucial en donde Apple puede mejorar es en el envío de dinero entre usuarios.

Actualmente puedes enviar dinero con Apple Pay mediante iMessage, pero esto hace que este servicio solo funcione entre dispositivos de la empresa. Apple podría estar pensando en grande y comprar un app de transferencias como Zelle o hacerse de una vez por todas con PayPal y de paso con servicios muy populares como Venmo y Xoom, que son propiedad de PayPal.

Desarrollo de videojuegos

Apple asegura que iOS es ya la mayor plataforma de videojuegos del mundo con 130 millones de cuentas en su Game Center, por lo cual todo parece indicar que el servicio Apple Arcade de suscripción de videojuegos será un área de vital importancia para la empresa.

Apple ya dijo que habrá videojuegos exclusivos para iPhone y iPad, pero creemos que la compañía de Cupertino podría considerar hacerse con un potente estudio de desarrollo de juegos como Activision Blizzard, creadores de Call of Duty; Epic Games, que tiene bajo su cartera juegos súper populares como Fortnite, o Zynga, a la que conocerás por títulos adictivos como Farmville. ¿Será esta la próxima gran compra de Apple?

Estudio cinematográfico

Y en la posición número uno de este complicado Top 5 en el que decidimos decir a Apple qué hacer con su dinero, tenemos la adquisición urgente de algún estudio cinematográfico.

Y es que el servicio Apple Plus TV de momento solo cuenta con películas y series originales y no con el respaldo de algún estudio grande, por lo cual podríamos recomendarle a Apple que se aliara o adquiriera alguno.

No puede ser Disney porque esta compañía lanzará Disney Plus y además ha comprado a Fox haciéndose también con Los Simpsons y muchos otro títulos. Incluso, ya se hizo del control total de Hulu. Y la empresa de Mickey Mouse es demasiado grande. No puede ser WarnerMedia porque recientemente fue adquirida por AT&T y dudamos que Viacom negocie con Apple, porque acaba de comprar el servicio PlutoTV. Y NBCUniversal es propiedad de Comcast desde hace unos cuantos años.

MGM Studios es un gran estudio que Apple podría adquirir, o podría aliarse con Netflix de alguna forma. Este es el apartado que más le urge a la empresa, y sin dudas el más difícil de resolver.

¿Tienes más ideas para Apple? Déjalas aquí abajo, en la sección de comentarios.