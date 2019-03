Apple cerrará Texture tras el debut de Apple News Plus en mayo

Apple anunció durante su evento de marzo Apple News Plus, un nuevo servicio que le dará acceso a usuarios a unas 300 revistas por una suscripción de US$10 al mes. Como consecuencia de ello, la empresa suspenderá Texture, el app cuya tecnología utilizó para impulsar ese servicio y que había adquirido en marzo de 2018.

Texture confirmó el cierre, pautado para el 28 de mayo, en su sitio de apoyo al consumidor y sugirió a sus usuarios inscribirse a Apple News Plus, que ofrece el primer mes gratis.

El cierre de Texture no fue realmente una sorpresa, porque no tendría sentido gestionar dos aplicaciones con el mismo propósito. Sin embargo, el fin de Texture significa que a partir de finales de mayo, las personas que lo usan en dispositivos Android o de Amazon ya no tendrán disponible el servicio que les ponía en sus manos las mejores revistas del mundo a un precio mensual asequible.

Según el sitio de apoyo de Texture: "Apple News Plus está disponible solo en iPhone, iPad y iPod touch con iOS 12.2 o posterior y computadoras Mac con macOS 10.14.4 o posterior. Para seguir leyendo, necesitarás un dispositivo Apple compatible."

Pero hay alternativas a Apple News Plus –y algunas incluso más baratas. Usuarios de Android y Amazon Fire pueden suscribirse a Magster por US$50 al año (US$10 al mes), Readly (US$10 al mes), Scribd (US$8.99 al mes) y Flipboard, que es gratis pero necesitas suscripciones adicionales a revistas y periódicos.