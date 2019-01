Apple cierra los apps internos de Google en iOS por burlar sus normas

Agrandar Imagen SOPA Images

Apple castigó a Facebook y ahora a Google: las aplicaciones internas de la gigante de búsquedas en iOS quedaron inútiles el jueves por la tarde, de acuerdo con fuentes de The Verge.

"Estamos trabajando con Apple para arreglar este error temporal que afecta a algunos de nuestros apps corporativos en iOS", dijo un portavoz de Google a The Verge. "Esperamos que esto se solucione pronto". Apple no dio comentarios al sitio.

El cierre de los apps internos de Google, así como de algunas betas de apps como Google Maps y Gmail, se debe a que la compañía supuestamente utilizó su certificación en el Enterprise Developer Program de Apple, que permite a las empresas distribuir apps exclusivos a sus empleados, para enviar a usuarios externos un app de análisis y obtener información sobre las costumbres de uso.

Apple quitó a Google el certificado y por ello los apps internos, que son principalmente de comunicación, comida y transporte dentro de Google, quedaron fuera de funcionamiento el jueves. Facebook sufrió de lo mismo esta semana luego de que un reporte de TechCrunch demostró que Facebook usaba el mismo certificado empresarial de Apple para distribuir un app de análisis de usuario.

El sitio TechCrunch reveló esta semana el mal uso de este certificado por parte de Google y Facebook para distribuir a terceros el app de análisis. Facebook y Google, luego de darse a conocer los reportes, dijeron haber eliminado estos apps de análisis en iOS. Sin embargo, ambas acciones violan las políticas del Enterprise Developer Program de Apple, por lo que la fabricante del iPhone tomó medidas.

Google y Facebook admitieron usar el certificado para distribuir sus apps Screenwise Meter y Research, respectivamente. Las dos empresas optaron por distribuir estos apps utilizando el certificado empresarial y no distribuirlas en el App Store, ya que el App Store requiere de una revisión y los apps, por su funcionamiento, no hubieran sido autorizados. El programa Enterprise no requiere de una revisión, pues se suponen que son apps para fines internos de una empresa.