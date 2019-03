Lo que esperamos: Apple Card, Xiaomi plegable y Avengers: Endgame

Esta semana ha sido movidita. Sin dudas, el inusual evento de Apple relacionado con servicios ha dado mucho de qué hablar, no solamente porque la compañía ahora quiere dominar todos los escenarios para que te quedes atado a su iPhone y otros productos, sino porque además se abrió a áreas inesperadas como la bancaria, con su nueva tarjeta de crédito Apple Card.

La Semana es un programa -- pues sí, semanal -- que puedes encontrar en nuestro sitio <em>Web de video</em>, o en nuestro canal de YouTube.

El recuento es simple: Apple News Plus para los lectores de revistas, con un servicio digital con muchas de ellas; mejoras en el app TV, la llegada de canales de streaming por suscripción a ese app y además el lanzamiento de su esperado servicio de televisión, Apple TV Plus, el cual fue presentado con bombos y platillos por un montón de actores; a esto debemos sumarle un área que la empresa quiere explotar aún más, con Apple Arcade, un servicio por suscripción con juegos exclusivos.

Todo eso, suena a servicios que Apple podría prestar algún día, el único que sonó un poco raro y diferente a lo que han hecho sus rivales Google y Samsung fue Apple Card, una tarjeta de crédito que se integra a Apple Pay, y que aunque promete muchos beneficios, nosotros ya la hemos desnudado, para que tú conozcas toda la letra pequeña, antes de aventurarte en este desafío.

Y después de esta presentación, llegó el esperado lanzamiento de los Huawei P30 y P30 Pro, que vinieron acompañados de audífonos, relojes y también de unas gafas con audífonos de las que de momento sabemos más bien poco.

En el ínterin, Xiaomi no ha querido quedarse rezagada, y mostró otro video del funcionamiento de su celular plegable. Ese teléfono llegaría según rumores a la par del Galaxy Fold, y costaría la mitad, es decir más o menos US$999. Sigue siendo caro, pero menos que lo que cuestan el celular de Samsung y el Huawei Mate X.

Y por supuesto, en esta ocasión tenemos que hablar de cultura pop -- puedes seguir aquí nuestra página de cine, televisión y entretenimiento en Facebook. Y es que los superhéroes de Marvel están dando mucho de qué hablar. Falta menos de un mes para el estreno de Avengers: Endgame, y entre los rumores de que Iron Man mata a otro de sus compañeros, de los nuevos pósters que nos revelan muchas verdades y de tanta información que hay en el aire, nos estamos volviendo locos.

Lo bueno, es que falta poco para su estreno. ¿Qué nos deparará la semana que viene? No lo sé, pero ya sabes... sintoniza CNET en Español para más información.

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.