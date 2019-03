Apple Card vs. Amazon Prime Rewards Visa: ¿cuál tarjeta de crédito te conviene?

La nueva tarjeta de crédito Apple Card del gigante de Cupertino que se espera esté disponible este verano está diseñada para que funcione dentro del app Wallet y para que se use en lugares donde aceptan Apple Pay a través de iPhone. Pero, también hay una versión física de la tarjeta que puedes usar en cualquier parte, tal y como cualquier otra tarjeta de crédito.

Por otro lado, ya existe en el mercado la popular tarjeta Amazon Prime Reward Visa en asociación con el banco Chase.

Apple y Amazon son dos de las empresas de tecnología meas grandes del mundo, y cada una ya cuenta con su propia tarjeta de crédito. ¿Cuál es mejor? Comparémoslas.

Además de beneficios como monitorización de tus finanzas, la seguridad que ofrece el no tener un número inscrito en la tarjeta de crédito y la integración con el app Wallet, las principales diferencias entre la Apple Card y la tarjeta de Amazon se reducen a los reembolsos y el uso que le des.

Si compras muchas cosas de Amazon, entonces la tarjeta de la gigante de comercio digital es mejor para ti. El hecho de que sus reembolsos estén restringidos a puntos en Amazon (en comparación con el reembolso en efecto de Apple) no es un obstáculo si compras con frecuencia en Amazon.

Por otra parte, si realizas tus compras online en otras tiendas y en tiendas físicas que aceptan Apple Pay, el 2 por ciento de reembolso que ofrece la Apple Card es excelente. También es una opción sólida si eres de los que suelen realizar pagos atrasados en su tarjeta.

Vale la pena subrayar que el 3 por ciento de reembolso de la Apple Card está restringido a las tiendas de Apple, podrías obtener una mejor oferta si compras algo en descuento en otra tienda (como Amazon o Walmart). Los precios de productos de hardware en las tiendas de Apple son con frecuencia más elevados que en otras tiendas.

La Apple Card parece tener ciertas ventajas sobre lo que está disponible ahora en el mercado y podría ser una valiosa adición a las billeteras (virtuales) de los consumidores. Pero esto no lo sabremos con seguridad hasta que llegue la tarjeta este verano.

