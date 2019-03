Apple Card vs. Chase Sapphire: ¿Cuál es mejor tarjeta de crédito?

Apple se está adentrando al segmento de las tarjetas de crédito con la Apple Card. Con el respaldo de Goldman Sachs y Mastercard, Apple está esperando atraer a los usuarios del iPhone con una oferta de reembolso (Daily cash) y algunas herramientas inteligentes que te ayuden a gestionar mejor tus finanzas. Pero la Apple Card, que se lanza este verano, se debe encarar a la fuerte competencia que presentan tarjetas establecidas de grandes instituciones bancarias.

Entonces, ¿cómo se compara la tarjeta de crédito de Apple con una de las tarjetas más populares en Estados Unidos, la Chase Sapphire?

Ten en cuenta que la Chase Sapphire cuenta con dos niveles, Preferred y Reserve, que ofrecen ventajas un tanto distintas.

Apple Card vs. Tarjetas Chase Sapphire

Apple Card Chase Sapphire Preferred Chase Sapphire Reserve Tipo de tarjeta MasterCard Visa Visa Porcentaje de tasa anual o APR 13.24-24.24 por ciento 18.24-25.24 por ciento 19.24-26.24 por ciento Tasa anual Ninguna US$95 US$450 Cuota por pago atrasado Ninguna Hasta US$38 Hasta US$38 Cuota por transacción internacional Ninguna Ninguna Ninguna Sistema de reembolso Reembolso en efectivo Puntos Puntos Tasa de reembolso o sistema de puntos 1 por ciento con el uso de la tarjeta física, 2 por ciento a través de Apple Pay, 3 por ciento en compras de Apple 1 punto por dólar en compras, 2 puntos por dólar en viajes y restaurantes 1 punto por dólar en compras, 3 puntos por dólar en viaje y restaurantes Bono por registrarte a usar la tarjeta Ninguno Sí Sí Bono por referir a otro usuarios Ninguno Sí Sí

El porcentaje de tasa anual o APR varía según la solvencia del usuario.

Apple Card es una tarjeta virtual primero y física segundo

El solicitar la tarjeta, revisar el historial de transacciones y el pagar tu factura son acciones que se llevan a cabo en tu iPhone. La tarjeta existe virtualmente dentro del app Wallet. Si has establecido Apple Pay con cualquier otra tarjeta bancaria, la Apple Card también existirá allí.

Eso significa que funciona con Apple Pay: Puedes usar la Apple Card en cualquier lugar que realices pagos móviles con la tecnología NFC en tiendas, compras en apps o en sitios que sean compatibles con Apple Pay.

Si estás en un negocio que no acepta Apple Pay, Apple también ofrece una tarjeta Apple Card física hecha de titanio. El diseño es sencillo: tiene tu nombre, el logo de Apple, el chip EMV y una banda magnética en la tarjeta. La tarjeta no tiene número ni código CVV. Si quieres ver esos datos, por ejemplo cuando estás realizando una compra en un sitio que no acepta Apple Pay, tienes que buscar esa información en el app Wallet en tu iPhone.

Las tarjetas Chase Sapphire son tarjetas físicas hechas de metal. El número de la tarjeta, el código CVV y la fecha de expiración se encuentran en la parte trasera de la tarjeta. También tienes la opción de añadir la tarjeta a una cartera virtual como Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay y luego usas tu teléfono para realizar pagos móviles. Chase también ofrece su propia cartera virtual llamada Chase Pay.

También debes tener en cuenta que puedes solicitar la Apple Card y usarla sólo si tienes un iPhone (o un dispositivos iOS). Las tarjetas Chase Sapphire que se encuentran en una cartera digital se pueden usar tanto en iPhone como en Android.

¿Cuáles son las cuotas y tarifas?

La Apple Card promete no cobrar cuotas. Eso significa que no habrá tasa anual, multa por pago atrasado, cuota por transacciones internacionales o tarifas por pasarte de tu límite. Pero ten en cuenta de que esta sigue siendo una tarjeta de crédito, por lo que seguirás sujeto a pagar el interés de tu saldo cada mes.

Las tarjetas Chase tienen distintas tasas anuales dependiendo del nivel de tarjeta que obtengas: Preferred es US$95 al año mientras que Reserve es de US$450, de los que US$300 se aplica automáticamente en créditos de viaje (Uber, Lyft, boletos de avión y más). Como muchas otras tarjetas de crédito, incluye cuotas de pago atrasado y avances en efectivo. No hay cuotas por transacciones internacionales.

Como siempre, vale la pena leer todos los términos de una tarjeta de crédito antes de solicitarla. Esto es lo que hemos encontrado después de leer detalladamente la letra chica de la Apple Card (los términos y condiciones completos de la Apple Card aún no están disponibles).

Reembolsos y premios

Las tarjetas de crédito usan un sistema basado en puntos o las opciones de reembolso para motivarte a hacer compras con la tarjeta. A veces, puedes convertir los puntos en créditos que puedes usar en las tarjetas Chase.

La Apple Card ofrece reembolsos y se te concede de forma diaria. Todas las transacciones de Apple Pay te dan 2 por ciento de reembolso, mientras que si haces compras en la Apple Store o en Apple Music obtendrás 3 por ciento de reembolso. Si usas la tarjeta física, obtendrás el 1 por ciento de reembolso.

Todo esto se acumula en la Apple Cash Card que se encuentra en el app Wallet, que es similar a la Apple Pay Cash si utilizas Apple Pay. Puedes retirar el dinero y girarlo a tu cuenta bancaria, usarlo para pagar a tus amigos a través de iMessage, o usar los fondos para saldar tu cuenta en Apple Card.

Chase cuenta con un sistema de puntos llamado Ultimate Rewards. Con las tarjetas Sapphire, acumulas un punto por cada dólar que gastes. Los gastos en viaje y comida te dan 2 punto por cada dólar en la tarjeta de nivel Preferred, o 3 puntos por cada dólar en la tarjeta de nivel Reserve.

Con las tarjetas Sapphire (y muchas otras tarjetas de crédito), tendrás que esperar a que llegue el final de ciclo de tu estado bancario para recibir estos puntos de recompensa.

El portal Web de Chase también te da la opción de ganar puntos extras cuando compras a través del portal Ultimate Rewards. Las tarjetas de Chase también tienen muchas ventajas relacionadas a los viajes como cobertura extra en el alquiler de carros, acceso a las salas de espera en los aeropuertos (sólo para las tarjetas de nivel Reserve). Los puntos valen más cuando los redimes para viajes en el portal Ultimate Rewards.

Las tarjetas Chase también ofrecen la opción de comprar productos de Apple con sus puntos; son 100 puntos redimibles por dólar.

¿Hay algún bono por registrarte?

Esto sólo aplica para las tarjetas Chase. Al momento de redactar este artículo, el bono para registrarte a la tarjeta nivel Preferred era de 60,000 puntos, o 50,000 puntos para la Reserve, siempre y cuando gastes US$4,000 en la tarjeta en los primeros tres meses.

La Apple Card no cuenta con un bono por registrarte.

Apple Card: Gestión de finanzas

Podrás ver en detalle tus gastos en el app a nivel semanal y mensual. Está basado en un código de colores, en el que distintos colores representan distintas categorías de bienes como comida o viajes. El app también te da un estimado del interés que tendrás que pagar.

Chase te permite generar un reporte de gastos que detalla la cantidad que has gastado y las recompensas que te has ganado a través de todas las categorías, pero no tiene un seguimiento de la cantidad de interés que tendrás que pagar.

Privacidad y seguridad

Si has usado Apple Pay anteriormente, el realizar una transacción en cualquiera de las tarjetas en el app Wallet conlleva el mismo proceso: darle dos toques al botón de encendido y usar FaceID, o doble toque en el botón de inicio y usar TouchID para autorizar una transacción.

Como otros pagos basados en NFC, cada vez que realices una compra, se necesita el número único del dispositivo que se genera cuando obtienes la tarjeta además de un código o token único.

Ambas tarjetas tienen monitorización de transacciones: obtendrás una notificación si el banco se da cuenta de actividades inusuales.

Apple dice que no podrá ver lo que compras, dónde lo compras o cuánto has pagado; toda esa información se genera en tu dispositivo. Goldman Sachs sí tendrá que ver algunos datos para que la tarjeta funcione, pero de acuerdo con el sitio Web de Apple, la empresa no venderá ni compartirá esta información con empresas externas con el propósito de mercadeo o vender anuncios. De acuerdo con un portavoz de Chase, el banco no comparte detalles de la transacción con empresas externas con fines de mercadeo.

¿Cuál tarjeta me conviene más?

Conoceremos más detalles de la Apple Card cuando se lance en verano. Estas dos tarjetas están diseñadas para distintos usos, por lo que podrías tener ambas tarjetas en tu cartera para optimizar los beneficios. Los viajeros frecuentes, por ejemplo, querrán usar una tarjeta con recompensas por viajes como las tarjetas Sapphire. Los que quieren comprar y unir varios productos y servicios de Apple, obtendrán mejores beneficios con la Apple Card.

