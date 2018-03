Apple trabaja en cables Lightning que resisten hasta el agua

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple ya hizo a su iPhone resistente al agua, y ahora quiere hacer lo mismo con sus cables.

La gigante de Cupertino obtuvo una patente que describe la protección de cables Lightning —e incluso se mencionan cables USB Tipo C— para que sean más resistentes al uso regular y también al entrar en contacto con el agua. La patente lleva el nombre de "Accesorios sellados para dispositivos electrónicos" (Sealed Accessories for Electronic Devices).

La patente describe un método para proteger el cable Lightning del contacto con el agua, con la humedad o con cualquier otro elemento que pudiera poner en riesgo el cable y el dispositivo al que se conecta — en este caso un iPhone o un iPad que son compatibles con Lightning.

La patente no explica totalmente si la protección estará del lado del cable o del lado del conector (en el dispositivo). La patente tampoco informa si este sello y hermetismo permitirá que si un cable entra en contacto con el agua por error, éste se pueda seguir usando.

Apple comenzó a usar la resistencia al agua en sus dispositivos desde el iPhone 7 y el Apple Watch. Si bien el iPhone 7 y los modelos posteriores se pueden sumergir al agua, la garantía de Apple no cubre desperfectos si el dispositivo se metió al agua. El Apple Watch, por su parte, tiene un modo acuático que bloquea la pantalla y cierra los compartimientos; cuando el dispositivo ya no está en el agua, el usuario puede expulsar líquido con girar la Digital Crown.

Apple no ha dicho nada sobre sus planes de cambiar los cables Lightning a unos más resistentes e incluso de puerto Tipo C (dado que sus MacBooks más recientes ya tienen dicho puerto). Al ser esto una patente, no hay indicios de que tarde o temprano un cable Lightning reforzado llegue al mercado.