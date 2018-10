Apple bloquea las reparaciones de Mac hechas por terceros: reporte

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Olvídate de las reparaciones hechas en casa: los modelos más recientes de las computadoras de Apple solo pueden ser reparadas por personal autorizado.

De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por MacRumors y Vice, los modelos 2018 de la iMac Pro y la MacBook Pro ejecutan un diagnóstico de Apple luego de haber sido reparadas para comprobar que todo esté en orden. Si el diagnóstico no se realiza o no se completa luego de la reparación, la computadora queda inutilizable, dicen los reportes.

El diagnóstico se realiza en casi todas las reparaciones, dicen los reportes, abarcando la mano de obra en la tarjeta madre, en la unidad de almacenamiento, pantalla, batería, teclado, trackpad y bocinas. El software de diagnóstico es ejecutado solo por empleados de Apple en las tiendas oficiales de la empresa.

Es probable que sin este software en manos de terceros, cuando Apple ya no haga reparaciones en estas computadoras (una vez que son catalogadas como vintage luego de cinco o más años de antigüedad), los usuarios no puedan reparar las computadoras por propia mano o con ayuda de terceros no certificados por Apple.

Apple no dio comentarios a MacRumors y Vice.

Este requisito de ejecutar el diagnóstico es obligatorio en unidades con el chip T2, el cual se integra en las más recientes Mac para controlar varios aspectos de las computadoras como el sistema de administración, funciones de Touch ID, procesador de imagen, controlador de audio y controlador de la SSD.