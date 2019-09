Apple prepara su batalla para evitar pago de US$14,000 millones en Europa

Jessica Dolcourt/CNET

Solo unos días después de haber lanzado su iPhone de 2019, Apple se está preparando para impugnar una factura de impuestos de 13,000 millones de euros (unos US$14,400 millones) que recibió de la Unión Europea en 2016. El director general de finanzas, Luca Maestri, encabezará la delegación de la compañía en el Tribunal General de Luxemburgo el martes 17 de septiembre, según un reporte de Reuters.

Durante la audiencia de dos días en la segunda corte más importante de la UE, la compañía de Cupertino argumentará en contra de la afirmación de la Comisión de Competencia de la UE de que Apple tenía una ventaja injusta que le permitía pagar menos impuestos de los que debería tener en Irlanda, donde se encuentran sus oficinas centrales para Europa. El sistema impositivo irlandés atrae a muchas empresas tecnológicas de EE.UU. y se espera que Irlanda respalde a Apple en los tribunales.

"Dos decisiones fiscales otorgadas por Irlanda han reducido artificialmente la carga impositiva de Apple durante más de dos décadas, en violación de las normas de ayuda estatal de la UE. Apple ahora tiene que devolver ganancias por valor de hasta 13,000 millones de euros, más intereses", dijo la comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, en 2016

Agregó: "Esta decisión envía un mensaje claro: los estados miembros de la UE no pueden otorgar beneficios fiscales injustos a empresas seleccionadas. No importa si son europeas o extranjeras, grandes o pequeñas, parte de un grupo o no".

Apple ya comenzó a pagar parte del dinero que la UE dice que debe en una cuenta de depósito en garantía.

"Desde el comienzo de este caso, ha quedado claro que hubo un resultado predeterminado. La Comisión tomó medidas unilaterales y cambió las reglas retroactivamente, sin tener en cuenta décadas de la legislación fiscal irlandesa, la legislación fiscal estadounidense, así como el consenso mundial sobre la política fiscal, que todo el mundo ha confiado", dijo Apple cuando presentó su apelación en diciembre de 2016.

La Comisión de Competencia de la UE declinó hacer comentarios.