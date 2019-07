MacBook Air: Apple baja el precio a tiempo para el regreso a clases

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple recortó el precio de la MacBook Air y renovó la MacBook Pro de 13 pulgadas para ponerlas a punto para el regreso a clases.

La firma de Cupertino anunció el martes 9 de julio que la MacBook Air, que se presentó hace menos de un año, baja su precio regular a US$1,099; pero si eres un estudiante, tienes un precio aún más atractivo: US$999. Apple también arranca el martes las promociones de Back to School.

La MacBook Air, además de la baja de precio, agrega True Tone a su pantalla Retina mejorada el año pasado. True Tone, presente en los iPhone, iPad y Macs más nuevos, modifica la calidez de la pantalla dependiendo del lugar en el que se está usando para beneficiar la visibilidad y evitar la vista cansada.

La MacBook Pro de 13 pulgadas, el modelo base de la línea profesional, ahora agrega la octava generación de procesadores de Intel que prometen un desempeño hasta dos veces mejor que con la Pro anterior. El precio de esta portátil es de US$1,299 o US$1,199 para estudiantes. La MacBook Pro también tiene el chip de seguridad T2 y Touch ID, además de las funciones como Touch Bar y la pantalla Retina.

Las promociones del regreso a clases

Como cada temporada vacacional, Apple dio comienzo a las promociones para que los estudiantes se armen de una nueva Mac para volver a clases en unas semanas.

La promoción de este año, muy al hilo de anteriores ediciones, ofrece un par de audífonos Beats Studio 3 Wireless en la compra de cualquier Mac o iPad. La promoción es para estudiantes, padres, maestros y personal de las escuelas. Los interesados deben hacer las compras desde la versión educativa de la tienda de Apple.

La MacBook de 12 pulgadas, desaparecida

Apple no hizo mucha fanfarria al respecto, pero la MacBook de 12 pulgadas, un modelo anunciado en 2015, fue discontinuado este mismo martes y ya no aparece en la página oficial de Apple. La portátil se lanzó como la laptop de la manzana más pequeña y accesible, con un precio base de US$1,299. Pero con la llegada de la Air con casi las mismas especificaciones y dimensiones, la MacBook parecía no tener mucha razón de ser.

La MacBook de 12 pulgadas no fue la única eliminada del portafolio. Apple también quitó la MacBook Air de US$999, el modelo sin pantalla Retina, sin Touch Bar y sin todas las bondades del modelo lanzado en 2018. La eliminación de estas dos portátiles da más claridad a la oferta de Apple.

Apple no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios de CNET.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el martes 9 de julio a las 8:30 a.m. del Pacífico de Estados Unidos para agregar información de los modelos eliminados.

Con la colaboración de Oscar Gonzalez.