Apple tiene camino libre para la adquisición de Shazam

La compra de Apple por Shazam no afecta al mercado de música por streaming, dijo el jueves la Comisión Europea luego de haber comenzado una investigación sobre la adquisición en abril.

"La información es una pieza clave en la economía digital. Por ello debemos revisar con cautela cada transacción que conlleve la adquisición de gran cantidad de información, incluyendo información sensible, para asegurarnos que no afectan a la competitividad", dijo la Comisión en el comunicado. "Tras analizar la información de usuarios y música de Shazam, encontramos que la compra por parte de Apple no reduce la competitividad en el mercado de música por streaming".

El anuncio de prensa de la Comisión ya no estaba disponible en su sitio Web al momento de redacción, pero diferentes medios confiables, incluyendo AFP, Reuters y MacRumors, citaron el anuncio.

La investigación de la Comisión Europea fue anunciada meses después de que Apple anunció la adquisición en diciembre. La investigación de la Comisión abarcaba la posibilidad de que Apple pudiera quitar las referencias de otros servicios en el app de Shazam, uno de los apps más utilizados para el reconocimiento de música.

La adquisición de Shazam permitirá a Apple seguir intentando alcanzar —y superar— a Spotify, el servicio europeo de música por streaming que amasa una base de 120 millones de usuarios (gratuito y de paga) mensuales, por encima de los poco más de 40 millones de usuarios (de paga) en Apple Music.

En diciembre, Apple no dio detalles de la adquisición pero se rumora que estaría valuada en US$400 millones. Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET en Español.