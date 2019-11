Apple Arcade llega a los 100 juegos gracias a Guildlings y más títulos

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Este viernes 8 de noviembre llegan nuevos juegos a la plataforma Apple Arcade, el servicio de videojuegos a la carta que Apple estrenó hace apenas unas semanas.

Juegos como Guildlings, Discolored, Social Soccer y Takeshi & Hiroshi, son parte de los seis juegos que se estrenan el viernes en Apple Arcade. Con la llegada de estos juegos Apple Arcade llega a los 100 títulos disponibles, cumpliendo la promesa de Apple.

La fabricante del iPhone dijo que su servicio Arcade llegaría a 100 títulos en el otoño, y con poco más de un mes para que acabe el periodo, Apple cumplió lo dicho. De entre los nuevos juegos destaca Guildlings por ser creado por Sirvo Studios, un estudio que cuenta con la participación de los creadores de Threes, un aclamado juego móvil. Guildlings es una aventura fantasiosa de varios amigos a través de misiones míticas.

Discolored, otro de los juegos que llegan hoy, es un rompecabezas de aventura en primera persona. Sociable Soccer es una versión renovada de un juego de los años 90 en el que los jugadores tendrán que… jugar fútbol. También existe la opción de fungir como entrenador. UFO on Tape: First Contact es un juego de realidad aumentada que te pone en los pies de un cazador de ovnis.

Takeshi & Hiroshi, creado por Oink Games, es una historia de una hora (un juego perfecto para cuando estés esperando algún trámite) sobre dos hermanos y tú encarnarás a uno de ellos en una aventura corta pero emocionante. Marble It Up: Mayhem! es otro rompecabezas pero en este te maravillarás por los paisajes creados por The Marble Collective.