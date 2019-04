Apple lanzará app para unificar Find My Friends y Find My iPhone: reporte

Jason Cipriani/CNET

Apple está trabajando en algunas novedades para iOS 13, que podría ser lanzado en la conferencia para desarrolladores WWDC 2019 a celebrarse en junio. Un nuevo reporte asegura que entre estas se encuentra la unificación de los apps Find My Friends and Find My iPhone.

Este app integrado te dejaría compartir tu ubicación con los miembros de tu familia y también con amigos, y al mismo tiempo rastrear tus dispositivos. Según el informe de 9to5Mac, una nueva función llamada "Find Network" permitiría rastrear tus dispositivos aunque no estén conectados a una red Wi-Fi o celular.

Ya existen algunos dispositivos de seguimiento que permiten que encuentres los objetos a los que están adheridos incluso cuando estos no están en un área Bluetooth. Aún no está claro si este nuevo "rastreador" de Apple se basaría en esta o si estrenaría alguna herramienta propia que cumpla la misma función.

El reporte indica que este pequeño dispositivo que podría ser similar a los rastreadores Tile, sería vinculado a la cuenta de iCloud del usuario, lo que le permitiría estar disponible dentro del app y ser localizado con facilidad. A esto debemos sumar que este nuevo hardware tendría la información del usuario, la cual podría ser leída mediante cualquier iPhone, permitiendo que si alguien consigue ese objeto perdido con este tag acoplado al mismo pueda saber los datos del dueño y llamarle para devolverlo.

WWDC 2019 se celebrará del 3 al 7 de junio en San José, California. Un equipo de CNET y CNET en Español estará allí para contarte esta y todas las novedades que allí se presenten. Aunque no esperamos ver allí al iPhone 11 o iPhone 2019, ya tenemos aquí todos los rumores que debes conocer.