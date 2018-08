Apple exigirá que todos los apps incluyan enlace a sus políticas de privacidad: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple envió un comunicado la tarde del jueves a los desarrolladores para hacerles saber que habrán cambios de privacidad a partir de octubre.

De acuerdo con 9to5Mac, que tuvo acceso a la notificación, Apple está solicitando que todas las aplicaciones y actualizaciones incluyan un enlace a las políticas de privacidad de cada desarrollador. Este cambio tomará efecto a partir del 3 de octubre, dice el reporte.

Anteriormente, dice 9to5Mac, Apple pedía un enlace a estas políticas de cada desarrollador que comercializa apps con compras integradas. Con el nuevo cambio, todos los apps, sin importar si se conectan o no a Internet, necesitan mostrar la información.

Los usuarios podrán hacer clic en las políticas de privacidad de cada app para iOS y leerlas en Safari. En el caso de tvOS, donde hay un navegador Web, los desarrolladores tendrán que colocar las políticas en un cuadro de texto que se desplegará en el televisor, dice 9to5Mac.

Las políticas de privacidad deben mostrar qué información del usuario es recolectada y para qué finalidad, dijo Apple a los desarrolladores. Los apps también deben describir sus políticas de retención de información y la forma en que el usuario puede revocar ese permiso y solicitar la eliminación de sus datos.

9to5Mac no menciona ningún tipo de castigos impuestos por Apple para los desarrolladores que no pongan esta información o aquellos que la describan pero no la cumplan.

Apple celebrará un evento el 12 de septiembre y se espera que el evento esté enfocado al iPhone XS, Apple Watch Series 4 y dos modelos del iPad Pro; pero en el evento también sería un buen momento para que Apple describa estos cambios más a detalle.

Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET.

Con la colaboración de Lori Grunin.