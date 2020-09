Apple anuncia Apple One, una suscripción para todos sus servicios

Agrandar Imagen Apple

Apple anunció Apple One, una única suscripción al mes que incluye acceso a todos sus servicios.

Apple One se divide en tres tipos de suscripciones, Individual, Familiar y Premier. El tipo de suscripción a elegir determina el acceso a los servicios de Apple y el costo mensual.

Apple One individual ofrece acceso a Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y almacenamiento en iCloud por US$14.95 al mes. La suscripción familiar ofrece acceso a esos mismos servicios pero disponible para hasta cinco familiares por US$19.95 al mes. Y la suscripción Premier incluye News Plus y Fitness Plus por US$30.95 al mes.

Apple Fitness Plus y Apple One

El servicio Apple One fue anunciado el martes 15 de septiembre durante el evento Time Flies.