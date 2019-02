Apple, Amazon y Google se unen en la defensa de los Dreamers

Getty Images

Los ejecutivos de tecnología están instando a los legisladores a proteger a los Dreamers.

Más de 100 líderes empresariales, incluidos pesos pesados de la tecnología como Jeff Bezos, de Amazon, Mark Zuckerberg, de Facebook, Sundar Pichai, de Google, Tim Cook, de Apple y Jack Dorsey, de Twitter, firmaron una carta exigiendo que el Congreso de Estados Unidos trabaje en una solución legislativa para proteger a las personas que han crecido en EE.UU. después de venir aquí sin papeles con sus padres. La carta, organizada por The Coalition for the American Dream, se publicó el lunes en anuncios de página completa en The New York Times y The Wall Street Journal.

"Los estudios realizados por economistas de todo el espectro ideológico han determinado que si el Congreso no actúa, nuestra economía podría perder US$350,000 millones en PIB, y el gobierno federal podría perder US$90,000 millones en ingresos fiscales", dice la carta. "Ahora es el momento de que el Congreso apruebe una ley que brinde a los Dreamers la certeza que necesitan".

La carta llega cuando el presidente Donald Trump, el 25 de enero, acordó reabrir el gobierno después de un cierre de 35 días tras no recibir US$5,700 millones en fondos que había solicitado para un muro fronterizo, según CBS News. Sin embargo, otro cierre parcial se avecina debido a que las negociaciones sobre el presupuesto y la seguridad fronteriza se han estancado.

DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fue establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama. Otorga a los niños que emigraron ilegalmente a Estados Unidos una protección temporal contra la deportación y les da permiso para trabajar legalmente en el país. En 2017, la administración de Trump ordenó el fin de DACA.

En 2018, gigantes tecnológicos incluyendo Google, Apple, Facebook y Amazon firmaron una carta conjunta al presidente Trump y a líderes del Congreso instándolos a proteger a los dreamers.

La Coalición por el Sueño Americano, Amazon, Facebook, Apple y Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales. Google solo se refirió a la carta, que se puede leer aquí abajo (en inglés).