Apple recibe alerta sobre la seguridad de Sign in with Apple

Apple recibe un jalón de orejas de la OpenID Foundation tras el lanzamiento de Sign in with Apple por no llevarse bien con otros estándares de inicio de sesión en Internet y por posibles problemas de seguridad.

La fundación OpenID envió una carta dirigida a Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software en Apple, en la que pide que Apple elimine las diferencias entre Sign In with Apple y OpenID Connect, use la prueba de OpenID para mejorar el funcionamiento y seguridad, informe la compatibilidad con el software de OpenID y se una a la fundación.

"Las actuales diferencias entre OpenID y Sign In with Apple reducen los lugares en que los usuarios pueden usar Sign In with Apple y los expone a riesgos más grandes de seguridad y privacidad", dice la fundación. "[Sign In with Apple] también crea una brecha innecesaria entre desarrolladores de OpenID y Sign In with Apple. Al cerrar estas brechas, Apple haría que fuera más popular con el software de OpenID".

La fundación OpenID habilita una capa de identidad, es decir, crea una interfaz para que se solicite y reciba información de autenticación de nombre de usuario y contraseñas. OpenID es desarrollado por varias compañías y expertos en la industria, según la empresa.

Sign in with Apple es el más reciente intento de la firma de Cupertino por proteger la seguridad de los usuarios en Internet. Apple asegura que no guarda la información de los usuarios sobre los sitios en los que inician sesión y tampoco crean perfiles para luego dirigirles publicidad dependiendo de su historial, a diferencia de lo que supuestamente haría Google y Facebook.

