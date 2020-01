AirPods Pro y servicios impulsan a Apple a superar expectativas

Connie Guglielmo/CNET

Apple reportó el martes 28 de enero de 2020 una cifra récord de ingresos y ganancias para un trimestre y se debe, en parte, a los nuevos AirPods y al área de servicios de la compañía.

El gigante de Cupertino presentó su reporte financiero con ingresos y ganancias más elevados que nunca gracias a la división de servicios y a la de wearables, así como a los más recientes iPhone. Tanto las ventas como las ganancias estuvieron muy por arriba de las predicciones hechas por los analistas de Wall Street para el trimestre que finalizó el 28 de diciembre de 2019. Asimismo, Apple presentó un pronóstico de ingresos para el actual trimestre que finaliza en marzo por arriba de la proyección de los analistas.

"Estamos encantados de reportar los ingresos trimestrales más altos de Apple, impulsados por la fuerte demanda de nuestros modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, y un récord de todos los tiempos para [nuestros] servicios y wearables", dijo Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, en un comunicado de prensa. Asimismo, señaló que ahora hay más de 1,500 millones de dispositivos Apple en activo en todo el mundo.

Estos resultados marcan un cambio radical para Apple. Hace un año, Cook advirtió que en el primer trimestre fiscal de la compañía en 2019 los ingresos serían más débiles de lo esperado debido a la baja demanda en China. La advertencia de Apple, una de las empresas más valiosas y rentables del mundo, fue algo extraño que no había pasado en los previos 15 años.

Desde entonces, las acciones de Apple han más que duplicado su valor y la compañía recuperó mucho de su brillo. Los iPhone más recientes de septiembre han demostrado ser populares entre los compradores (Apple ya no desglosa la venta de unidades de dispositivos, por lo que no está claro qué tan populares han sido). Pero mientras que el iPhone sigue siendo el mayor generador de dinero de Apple, la compañía ha diversificado constantemente sus operaciones en nuevos servicios y productos. Eso incluye el servicio Apple TV Plus, de US$4.99 mensuales, que entró en funcionamiento el 1 de noviembre, y los AirPods Pro de Apple, que fueron difíciles de encontrar durante la importante temporada de compras navideñas.

Los audífonos inalámbricos de Apple se han vuelto muy populares desde que llegaron al mercado por primera vez en diciembre de 2016. El modelo más reciente, los AirPods Pro, llegó al mercado en octubre por un precio de US$249, es decir, US$90 más caros que la versión original.

"Como consecuencia de que Apple no revela prácticamente nada sobre sus finanzas, creemos que los AirPods son quizá la parte más subestimada de los negocios actuales de Apple", señaló Toni Sacconaghi, analista de Bernstein, antes de que se diera a conocer el reporte financiero de la compañía. Sacconaghi cree que los AirPods generaron unos US$6,000 millones en ingresos durante 2019, casi el doble de lo que consiguieron en 2018.

Apple ya no presenta un desglose de las ventas de unidades para sus dispositivos, pero dijo que los ingresos generados por el iPhone subieron 7.6 por ciento, a US$55,960 millones. El trimestre que acaba en diciembre marca el primer período completo de ventas para los iPhones más recientes de Apple, el 11, 11 Pro y 11 Pro Max. El primer trimestre fiscal del año es el más importante para la empresa, gracias a los nuevos teléfonos.

Asimismo, los ingresos por servicios de Apple se dispararon 17 por ciento, a US$12,700 millones, en tanto que las ventas de su negocio de wearables, artículos para el hogar y accesorios aumentaron 37 por ciento, a US$10,000 millones. Las ventas de Mac y iPad disminuyeron con respecto al mismo período del año anterior.

Las cifras generales del trimestre



Apple informó el 28 de enero que tuvo un ingreso neto de US$22,200 millones, o US$4.99 por acción, por encima de los US$19,970 millones, o US$4.18 por acción, reportado hace un año. Los analistas esperaban que Apple informara unas ganancias fiscales en este su primer trimestre fiscal de US$4.55 por acción, según una encuesta de Yahoo Finance.

La compañía también reportó ingresos por US$91,820 millones, 8.9 por ciento más que el año previo y por encima de los US$88,500 millones que esperaban los analistas.

Para el trimestre que finaliza en marzo, Apple dijo que espera registrar ingresos entre US$63,000 millones a US$67,000 millones. Los analistas, por su parte, esperan que Apple tenga ventas por US$62,450 millones, según una encuesta realizada por Yahoo Finance.

Los analistas esperan que los iPhone de 2020, que probablemente se lanzarán en septiembre, ayuden a que las nuevas y rápidas redes inalámbricas 5G se vuelvan de uso común. Y Apple podría presentar una versión actualizada de su pequeño iPhone SE incluso en el trimestre de marzo. Asimismo, es probable que la empresa siga impulsando su negocio de servicios, especialmente Apple TV Plus, que es gratis durante un año para quienes compran un nuevo dispositivo de la compañía.

Las acciones de Apple cerraron el 28 de enero a US$317.69, un 2.8 por ciento más arriba que un día antes. La cantidad le dio a Apple un valor de mercado de US$1.39 billones. Las acciones subieron otro 2.3 por ciento en operaciones fuera de horario para colocarse en US$324.90.

"Creemos que para finales de 2021, Apple tiene el potencial de ser la primera empresa valorada en US$2 billones dado el impulso que pueden representar el 5G y los servicios en los próximos años", señaló Daniel Ives, analista de Wedbush.