Los nuevos AirPods son imposibles de reparar: iFixit

¿Vas a comprar los nuevos AirPods? Cuídalos muy bien, porque no podrás repararlos.

La gente de iFixit, un sitio que publica manuales para reparar productos tecnológicos, abrió la segunda generación de los audífonos inalámbricos de Apple para descubrir qué novedades tiene en su interior y si ahora es más fácil de repararlos por una persona ajena a Apple.

iFixit dio una calificación de 0/10 a estos nuevos AirPods, la misma calificación que sus antecesores y que significa que son imposibles de reparar (entre más alta sea la calificación, el producto en cuestión es más fácil de reparar).

El sitio destaca que los nuevos AirPods son prácticamente idénticos a la versión interior, solo que ahora está presente el chip H1 con Bluetooth 5.0 (la versión previa tiene el chip W1 y Bluetooth 4.2). iFixit resaltó que la batería sigue siendo de la misma capacidad (93mWh).

La carcasa o la funda donde van los AirPods, tampoco ha cambiado, dice iFixit, ni en facilidad de reparar ni en especificaciones. La carcasa mantiene la batería de 398mAh y hay una protección "repelente de agua".

Estos nuevos AirPods parecen ser una versión muy parecida a la primera generación. Según rumores, los cambios drásticos llegarían en una tercera generación al incluir resistencia al agua y sensores para medir la actividad física del usuario.

