Se trata del proyecto más codiciado de 2020, el mismo por el que se peleaban todos los estudios de Hollywood. Y, según un reporte de Deadline, Apple Studios impuso un récord al pagar más de US$120 millones por los derechos globales de Emancipation, un película que protagonizará Will Smith sobre un esclavo fugitivo "forzado a burlar a sus perseguidores despiadados y luego los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje al Norte donde espera unirse al ejército de la Unión".

El proyecto será dirigido por Antoine Fuqua (Training Day) y cuenta con un guion escrito por William N. Collage.

Según Deadline, siete estudios pujaron por los derechos de Emancipation durante la semana del mercado virtual de Cannes, evento realizado en línea este 2020 debido a la pandemia de COVID-19, donde se negocian los derechos internacionales de cientos de películas. Cuando la puja superó los US$75 millones solo quedaban Warner Bros. y Apple en la mesa de negociación. Al final, Apple resultó ganador, con un acuerdo que, según estima Deadline, excederá los US$120 millones.

Emancipation se estrenará en cines en todo el mundo y luego solo podrá verse en streaming a través de la plataforma de Apple TV Plus.

Apple ha jugado fuerte en Hollywood durante 2020. Este año adquirió los derechos de la superproducción Killers of the Flower Moon, que protagonizarán Robert De Niro y Leonardo DiCaprio para Martin Scorsese; y compró la película Greyhound, drama de la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Tom Hanks y que Apple TV Plus emitirá el 10 de julio de 2020.