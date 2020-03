Apple acepta pagar hasta US$500 millones por la ralentización del iPhone

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Apple aceptó pagar hasta US$500 millones a consumidores luego de haber sido acusada de afectar deliberadamente el rendimiento de viejos modelos del iPhone.

Mediante este acuerdo, Apple está obligada a pagar US$25 por iPhone a consumidores, según documentos de la corte vistos por Reuters. El pago total podría ser de mínimo US$310 millones y llegaría hasta los US$500 millones.

Los consumidores que podrán obtener el pago son, de acuerdo con Reuters, usuarios en Estados Unidos con un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE y a usuarios que usaron la versión iOS 11.2 o anterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Ante la corte, Apple negó ralentizar el desempeño de los iPhone con malas intenciones, pero aceptó a hacer el pago para evitar mayores costos por litigación, de acuerdo con los documentos vistos por Reuters. Apple no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

La ralentización del iPhone, conocido en inglés como throttling, causó polémica en 2017 tras revelarse que la firma desacelera la capacidad de procesamiento con la finalidad de evitar problemas que afectan al iPhone después de años de uso. Apple se disculpó poco tiempo después de revelarse la criticada práctica y bajó los precios de recambio de batería. En 2018, Apple lanzó una función en iOS para que los usuarios decidieran si aminorar el desempeño del iPhone o dejarlo al natural a sabiendas de posibles riesgos a la batería.