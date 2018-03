Apple abre su tienda 101 en Europa en las ruinas de un hospital del S. XIX

Crédito: César C. Salza

MADRID - Apple abrió su tienda número 101 en Europa y la número once de España en la siempre popular y llena de manifestaciones zona de Sol, punto de encuentro de propios y extraños en la ciudad de Madrid.De hecho, casualidad o no, la dirección exacta del edificio corresponde a “Puerta del Sol 1”, una ubicación con tanta historia que en la refacción del antiguo edificio perteneciente al Hotel París se encontraron cimientos de lo que fuera el Hospital del Buen Suceso, fundado en 1438 y que en 1863 se convirtió en hospedaje de lujo.

La apertura de esta tienda llega con retraso, justamente porque se encontraron restos de ese hospital, que albergara a los pestosos de la época y que hoy se encuentra en el epicentro turístico de la capital española. Aquí se coloca el árbol de Navidad más importante de la ciudad, se comen las uvas de Año Nuevo y se realizan cientos de manifestaciones de todo tipo.

Por fin, abre la tienda

Wendy Beckman, directora senior de Apple Store para Europa, fue la encargada de dar apertura a la tienda, en un evento de prensa en el que más de 100 periodistas agolpados a las puertas esperábamos, como si fuésemos Applefans, entrar a la primera Apple Store con Genius Bar 360º de España.

Por fin dentro, encontramos una tienda con más de 150 productos exhibidos en dos plantas. En la primera, además de la Genius Bar encontramos la zona técnica, en la cual garantizan reparaciones al momento o en plazo máximo de 24 horas, así como los principales equipos de la marca.



Crédito: César C. Salza

Es de resaltar que esta Apple Store destaca por ser un espacio con mucha luz, con ventanas que dan directamente al centro de Madrid. Desde dentro de la tienda pueden verse los cafés de la zona, la estación de Metro Sol, la efigie del Oso y el Madroño (imágenes representativas de la ciudad).

También se puede ver el desterrado aviso de “Tío Pepe”, un anuncio de una empresa de bebidas alcohólicas local, considerado patrimonio histórico de Madrid y que Apple rechazó mantener en la azotea de su edificio, ocasionando el descontento de los ciudadanos. El letrero fue acogido por una cadena española muy popular, El Corte Inglés.

En la segunda planta se encuentran cientos de accesorios para dispositivos Apple, todo bajo una cúpula de cristal, la misma que el Hotel París tuviera en su época. De hecho, las autoridades de urbanismo obligaron a Apple a mantener la mayor parte de la estructura tal y como se encontraba.





Crédito: César C. Salza

El edificio también tiene un sótano, en donde Apple encontró las ruinas del hospital, y el cual, al conservar las paredes de ladrillo de la época, tiene un olor a antiguo. En este espacio la empresa hizo una sala de reuniones bajo la cual se encuentran esos cimientos que Apple ha debido proteger según las instrucciones de la ciudad.





Crédito: César C. Salza

Esta es la tercera tienda en España en la que Apple encuentra restos arquitectónicos con interés cultural, que por ley debe conservar y que retrasaron la ejecución de sus proyectos, en este caso, once meses. Once meses de retraso para la tiende número once en España.