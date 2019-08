Apple invierte más de US$6,000 millones en contenido para Apple TV Plus: reporte

Getty Images

Apple ha invertido más de US$6,000 millones en la creación de contenido original de series y películas para su plataforma de streaming Apple TV Plus, según The Financial Times.

Inicialmente, Apple había destinado US$1,000 millones para crear contenido original para su plataforma, de acuerdo con el reporte. Sin embargo, la suma ha aumentado seis veces, según personas cercanas al tema citadas en el reporte.

La fabricante del iPhone ha invertido una gran cantidad de dinero en The Morning Show, una de las series anunciadas durante el evento de lanzamiento del Apple TV Plus. Entre los artistas que forman parte del elenco están Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, como protagonistas y productoras ejecutivas, además destaca Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup y Mark Duplass.

Cada episodio de The Morning Show cuesta más que Game of Thrones, el cual tuvo un costo de US$15 millones por episodio en su temporada final, según The Financial Times.

Apple planea crear una biblioteca de contenido original para competir directamente con rivales como Netflix, que en 2018 invirtió US$8,000 millones en programación original. Aunque Apple no ha anunciado el precio de Apple TV Plus, según Bloomberg, fuentes cercanas a la empresa dicen que rondará los US$9.99 al mes, precio que se asemeja a los US$8.99 que cobra Netflix y Amazon Prime, aunque está por arriba de Disney Plus, que cobrará US$7 mensuales o US$13 por un paquete que incluye Disney Plus, Hulu y ESPN Plus.

Según The Financial Times, el gigante de Cupertino quiere anticiparse al lanzamiento de Disney Plus, servicio que debutará el 12 de noviembre.

Apple considera los servicios como su próxima gran oportunidad, rubro que incluye el Apple Store, Apple Music y Apple TV Plus. Para 2020, Apple espera que sus servicios le traigan ingresos de US$50,000 millones, según Bloomberg.