Apple en 2018: Productos muy familiares y pocos escándalos

Este año, Apple celebró el décimo aniversario del App Store y vigésimo del iMac de plástico colorido, lanzó tres nuevos iPhone, cerró su compra del app de reconocimiento de música Shazam y, a principios de agosto, alcanzó la anhelada cotización de mercado de US$1 billón.

Aunque posteriormente Amazon alcanzaría esa cifra -- y ambas perderían la tasación durante el año -- el hito marcó una nueva era para la megaempresa de tecnología, que parecía no tener límite de crecimiento. Su presidente ejecutivo, Tim Cook, recibió un bono de US$120 millones en acciones por lograr el récord.

Sin embargo, el año 2018 de Apple se caracterizó, sobre todo, por ofrecer pocas sorpresas. Mientras que el año anterior lanzó su primera bocina inteligente, en sus eventos este año lo único que vimos fueron actualizaciones de sus líneas más populares: iPhone, iPad, Apple Watch y Macs.

Sus finanzas

Después de varios años de anticipación, Apple logró cotizarse en US$1 billón en agosto de 2018. Sin embargo, en un año difícil para las acciones de tecnología, la gigante de Cupertino alcanzó su punto más alto en octubre pero perdió la cotización billonaria poco después y para inicios de diciembre había vuelto prácticamente al mismo punto donde comenzó el año. Considerando que otras empresas, como Facebook, perdieron hasta un 25 por ciento en el año, a Apple no le fue tan mal bajo el clima actual.

Una tendencia para Apple este año fue la de publicar resultados de venta récord, pero con una baja en la ventas de unidades de teléfonos (el iPhone aún representa por lo menos dos terceras partes de sus ingresos totales).

Para su tercer trimestre fiscal, la empresa reportó ventas de 41.3 millones unidades del iPhone. Aunque esa cifra estuvo por debajo de las expectativas, representó un alza del 17 por ciento en ingresos (a US$53,300 millones). Sin embargo, en el cuarto trimestre fiscal, cuando los resultados replicaron esta tendencia, Apple optó por anunciar que ya no compartiría las ventas de unidades debido a la reacción negativa del mercado.

Lanzamientos este año

En marzo, Apple presentó en Chicago varias iniciativas para el sector educativo. Entre ellas, un iPad de 9.7 pulgadas económico y compatible con el Apple Pencil.

En junio, durante WWDC 2018, presentó macOS 10.14 Mojave, las novedades de iOS 12 -- emojis personalizados, nuevas apps y notificaciones, el app Measure para la realidad aumentada, atajos de Siri y FaceTime de grupo -- y una función para controlar el uso de tu tecnología llamada Tiempo de pantalla. Para octubre, la adopción de iOS 12 ya llegaba al 50 por ciento, según la empresa.

Y en septiembre, Apple presentó su línea de iPhone de 2018: Los costosos iPhone XS y XS Max, y el más asequible iPhone XR (Cook dijo después del lanzamiento de los iPhone de 2019 que la meta de la empresa es "llegarle a todo el mundo"). Tras su lanzamiento, surgieron varios reportes de que Apple había ordenado a sus proveedores y fábricas recortar las órdenes de producción de los teléfonos, algo que la empresa negó específicamente con relación al iPhone XR cuando dijo que era "su teléfono mejor vendido" del momento, sin dar más detalles.

En cuanto la tecnología de vestir o wearables, Apple presentó su Apple Watch Series 4 también en septiembre, el primer reloj inteligente con electrocardiograma reconocido por el FDA. Para el tercer trimestre, Apple se colocaba en el segundo puesto en esa categoría de la industria con una cuota del 13.1 por ciento, según IDC, por detrás de la china Xiaomi.

En octubre, Apple presentó una nueva MacBook Air, dos iPad Pro con FaceID y el nuevo Apple Pencil 2, entre otras cosas.

AirPower y sus retrasos

A pesar de no ser un producto demasiado importante para su portafolio, el cargador multiproducto AirPower, anunciado en septiembre de 2017, se convirtió en una sombra durante todo el año para Apple. Se esperaba para marzo, pero no llegó. Luego, no lo vimos en WWDC, y para septiembre no solo no lo vimos el cargador, sino que la empresa lo había eliminado ya de su página Web. Se habla de una posible llegada del producto en 2019, pero sin duda los retrasos -- y el silencio -- al respecto no ayudaron a Apple este año (el WSJ publicó en junio un informe que indica que la Apple de Tim Cook se retrasa tres veces más en el cumplimiento de sus lanzamientos anunciados que en la era de Steve Jobs).

Hogar inteligente: HomePod y poco más

La bocina inteligente HomePod, presentada en WWDC 2017, salió finalmente a la venta a inicios de 2018.

En abril, el conocido analista Ming Chi Kuo dijo que Apple estaba considerando una HomePod barata para impulsar las bajas ventas y, según Bloomberg, contempló reducir su producción ese mismo mes. Pero para agosto, Apple había distribuido 700,000 unidades de la bocina y ostentaba el cuarto puesto en la categoría, según Strategy Analytics, pero todavía muy detrás de las líderes del segmento, Amazon y Google.

En mayo, el analista Gene Munster resucitó el tema de la bocina asequible, pero no vimos nada de eso este año.

Tras el reporte de los resultados de su tercer trimestre fiscal, Cook se sentó con analistas para presumir su oferta en esa categoría del mercado. Pero más allá de HomeKit y la HomePod, Apple no tiene mucho más que mostrar en la categoría y aún está por verse si el interés de Apple en este sector es lo suficientemente serio como para expandir su oferta.

Contenidos y servicios

Cook habló a fines de julio sobre el tema, pero solamente hizo alusión a las contrataciones que han hecho, sin dar más detalles. Para agosto, un reporte dijo que la empresa planea invertir US$1,000 millones en contenidos original (una bicoca frente a los hasta US$13,000 millones de presupuesto de Netflix este año). El mes siguiente, se filtró un reporte que indicó que la gigante de la manzana ha impuesto una condición muy importante para el contenido bajo su producción: nada de sexo ni violencia.

Ante la espera de su servicio de streaming de video, en octubre se dijo que Apple daría sus contenidos gratis a los usuarios de sus dispositivos.

Aquí está la lista completa de todos los contenidos originales que Apple desarrolla o ha comprado. En cuanto al contenido per se, Apple contrató a Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Octavia Spencer, Kristen Wiig, M. Night Shyamalan y otros actores y productores para liderar estas series originales de la manzana. Según el New York Times, veremos las primeras de estas series en 2019.

Por otro lado, en abril, Apple Music alcanzó los 40 millones de suscriptores, además de estrenar a nuevo líder. Para mayo, Cook dijo que habían alcanzado los 50 millones de suscriptores y que la empresa contemplaba ofrecer video original a través de esa plataforma. "Estamos muy interesados en el negocio de contenido", dijo, aunque no dio más detalles. Este año, también, se reportó que Apple estaría interesada en invertir en iHeartMedia.

Escándalos y el año que viene

Tras lidiar con el tema de la obsolescencia programada que la acongojó en 2017 y del que se disculpó profusamente, los problemas a los que se enfrentó Apple en 2018 fueron muy menores comparados a los de competidores como Facebook, Twitter y Google, que incluso tuvieron que testificar frente al Congreso por temas relacionados a la seguridad, privacidad, la interferencia rusa y las noticias falsas en sus plataformas. Para distanciarse de estos asuntos, por ejemplo, Apple potenció su Web con temas de privacidad con más información sobre los datos de sus usuarios que recopila. En general, Apple salió mucho mejor librada que todas las demás en estos temas. También, Cook aprovechó la coyuntura para lanzar críticas veladas y no tan veladas a sus competidores, incluso preguntándose por qué Facebook no había sido regulada antes -- algo que desató una respuesta de Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de la red social, quien supuestamente ha solicitado a sus ejecutivos dejar de usar el iPhone.

Apple, por su parte, resolvió prontamente una queja de los usuarios del iPhone XS que la acusaron de suavizar demasiado sus selfies. Otro problemilla que no pasó a mayores: las HomePod dejan una marca sobre algunas superficies.

En octubre, la agencia de noticias Bloomberg publicó una investigación donde acusaba al gobierno chino de haber colocado chips para espionaje en servidores que usaban varias empresas, incluida Apple, la cual negó el reporte rotundamente con una contundencia una forma rara vez vista. Las otras empresas y el gobierno de China y EE.UU. también lo negaron, y Bloomberg no logró confirmar sus alegatos, por lo que el informe se apagó y no tuvo consecuencias para las compañías.

También, este año Apple tuvo que pagar US$145 millones por una infracción de patente relacionada a la conexión inalámbrica del iPhone. Pero Apple no tuvo que lidiar con nada comparado a los retos en el año de las otras gigantes.

El 2018 fue un año sin mucho brillo para Apple, empresa que apostó por sus líneas de producto más exitosas, mejorando y consolidando muchos de esos productos, pero que ofreció poco en cuanto a innovación.

¿Qué le depara 2019? Aquí te lo decimos...

