Apple te da US$100 extra si canjeas tu iPhone viejo por un iPhone XS, XR

Josh Miller/CNET

Por tiempo limitado, Apple te da hasta US$100 adicionales cuando canjeas tu iPhone antiguo por un iPhone XS o iPhone XR. Quienes estén pensando comprarse uno de los iPhone más recientes deben considerar esta promoción para el programa de canje de Apple, conocido como GiveBack, como una forma de reciclar su teléfono antiguo a la vez que ahorras en un nuevo dispositivo.

Pero, como siempre, hay condiciones. El dinero llega en la forma de una tarjeta de crédito en la Apple Store, y sólo aplica a un puñado de modelos de iPhone: el iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus y iPhone 8 (ten en cuenta que el iPhone SE y el iPhone 8 Plus están excluidos).

También, dependiendo del modelo, quizá no llegues a llevarte los US$100. Por ejemplo, el iPhone 8 te da US$25 de crédito adicional al valor de canje, mientras que iPhone 6S te brinda los US$100 extra.

Además, el valor de canje que obtienes por el XS o XR varía de acuerdo a la condición de tu teléfono viejo. Como referencia, Apple tiene una lista de cuánto dinero de canje puedes esperar al cambiar un teléfono viejo (el iPhone 6 te brinda un máximo de US$75, mientras que el iPhone 8 puede valer hasta US$275). Pero, debes estar listo para recibir menos dinero si tu teléfono no está en óptimas condiciones.