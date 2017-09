Lucha contra zombies en el app 'The Walking Dead' en realidad aumentada

GIF por Mike Sorrentino/CNET

Cuando la serie The Walking Dead retorne para su octava temporada, puedes marcar la ocasión invitando a un aterrador zombie a tus fotos del evento con este app.

El app The Walking Dead Encounter, que se lanzó este miércoles en iOS and Android, te permite insertar un zombie en tu mundo tal y como aparecía un pokémon en Pokémon Go o los filtros de fondo de Snapchat.

Puedes escoger entre un zombie hombre o mujer, y posarlo junto a quien quiera salir en la foto o video. También puedes usar el modo "Scare Me!" para colocar el monstruo en cualquier parte de tus alrededores para que lo puedas descubrir.

Tanto en la grabación de video como en el modo "Scare Me!", el app reproduce efectos de sonido a medida que el zombie viene a acecharte.

El app, que se vio por primera vez afuera del San Diego Comic-Con en julio, es fruto de una asociación entre la cadena de televisión AMC que transmite la serie y la marca de sodas Mountain Dew.

Al escanear los comerciales que se transmiten durante The Walking Dead o productos de soda con la marca de la serie, puedes desbloquear hasta 20 zombies adicionales en el app.