Las tiendas digitales de Apple en México —como el App Store, Apple Music, iBookstore y la iTunes Store— cerraron el año con varias sorpresas en sus listas de lo más descargado durante 2017.

El jueves, Apple anunció las listas de lo más consumido en México durante todo el año y después de ver los resultados no sé cómo sentirme de que muchísima gente hiciera al juego 100 Mexicanos Dijeron el más comprado en la tienda regional.

Así quedaron los 10 juegos más comprados:

1. 100 Mexicanos Dijieron

2. Hitman Sniper

3. Minecraft

4. Plague Inc.

5. Bike Race Pro: Motor Racing

6. Assassin's Creed Identity

7. Grand Theft Auto: San Andreas

8. Geometry Dash

9. Age of Zombies

10. Maratón Clásico

En cuanto a los juegos gratuitos (algunos con compras integradas), la lista ya está más acoplada a lo que yo esperaría, con Super Mario Run como el más descargado, seguido de Clash Royale y Subway Surfers. La gran sorpresa es que Pokémon Go ocupa el puesto nueve, solo por encima de Minion Rush.

Así queda la lista completa:

1. Super Mario Run

2. Clash Royale

3. Subway Surfers

4. Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2)

5. Candy Crush Saga

6. Sniper 3D: Shoot to Kill FPS

7. 8 Ball Pool™

8. Color Switch

9. Pokémon GO

10. Minion Rush

Con respecto a compras para el iPad, hay un tema muy importante y que WhatsApp debería atender lo más pronto posible: la aplicación Messenger for WhatsApp fue el segundo más descargado en México, solo por detrás de Netflix y encima de YouTube, demostrando el amplio interés que existe por usar WhatsApp en las tabletas.

Así queda la lista de las aplicaciones gratuitas para iPad más descargadas en el año:

1. Netflix

2. Messenger for WhatsApp

3. YouTube

4. Messenger

5. Facebook

6. Spotify Music

7. Microsoft Word

8. Google Chrome

9. Calculator Pro+ for iPad

10. Gmail

Pasando a Apple Music y las otras tiendas (de libros y películas), el fabricante del iPhone dice que el álbum más escuchado fue, nada más y nada menos que, Divide, de Ed Sheeran (algo corroborado por Spotify); Despacito, de Luis Fonsi, fue la canción más escuchada.

"2017 fue un año increíble para la música", dijo Zane Lowe, director creativo en Beats 1, la estación de radio de Apple Music. "Estamos viendo grandes talentos, encontrando audiencias más rápido mientras que los más grandes artistas en el mundo ofrecen enormes novedades para sus carreras".

Los álbumes más escuchados en Apple Music quedaron así:

Ed Sheeran - ÷ (Divide) Cartel de Santa - Viejo Marihuano The Weeknd - Starboy Maluma - Pretty Boy, Dirty Boy J Balvin - Energía Bruno Mars - 24K Magic Nicky Jam - Fénix Alejandro Fernández - Rompiendo Fronteras Ariana Grande - Dangerous Woman Justin Bieber - Purpose CNCO - Primera Cita twenty one pilots - Blurryface Harry Styles - Harry Styles Luis Miguel - Grandes Éxitos Morat - Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios Shakira - El Dorado Miguel Bosé - MTV Unplugged Alejandro Fernández - Lo Esencial Various Artists - La La Land Original Motion Picture Soundtrack Various Artists - Suicide Squad

Como pueden ver, artistas latinos llegaron al top 20, con nombres nada sorpresivos en esta lista como Maluma, J Balvin, Nicky Jam, CNCO, Luis Miguel, Morat, Shakira, Miguel Bosé y Alejandro Fernández. "El K Pop y Latin Trap también tuvieron relevancia en Apple Music y estamos viendo ahora más que nunca cómo el streaming está llevando buena música al alcance global", dijo Lowe.

Pasando al tema de los libros, IT de Stephen King se convirtió en el libro de ficción más vendido (Cambio de hábitos fue el más vendido en no ficción) este año. En cuanto a películas, Apple dice que la más comprada por los mexicanos fueron Moana, seguida de Sing y Trolls.

Cuéntanos sin pena, ¿ayudaste a que estas aplicaciones, libros, películas y canciones llegaran al top de 2017? Te leemos sin prejuicios en los comentarios, aquí abajo.