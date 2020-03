Lávate las manos al ritmo de tu canción favorita

Getty Images

Para aquellas personas que no están acostumbradas a lavarse y tallarse las manos bien, 20 segundos pueden sonar como una eternidad. Por fortuna, existe un app llamado Wash Your Lyrics que convierte las instrucciones en una infografía útil y con la letra de tu canción favorita.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarte las manos con frecuencia como algo clave en cualquier estrategia de prevención de coronavirus COVID-19. "Lávate las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de sonarte la nariz, toser o estornudar, ir al baño y antes de comer o preparar alimentos, advierte la CDC.

En Estados Unidos, una sugerencia común es cantar el dichoso Happy Birthday dos veces, pero Wash Your Lyrics hace que este proceso de cantar sea... más personal.

Solo ingresa el título de la canción y el artista, presiona "Generar" y deja que el sitio Web cree una infografía descargable que vincule tu canción con los pasos recomendados para lavarte las manos.

Probé el generador con la canción El Rey, en la versión del cantante mexicano Vicente Fernández, básicamente porque es una canción muy conocida y mi infografía empezó como debe de ser: "Yo sé bien que estoy afuera... pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar. (Desafortunadamente, para esta editora obsesionada con la ortografía, el app no reconoce acentos ni eñes, por lo que al menos en el caso de mi canción en español, me tuve que conformar con algunos garabatos".

El generador jala las letras de las canciones directamente desde Genius, por lo que la longitud de los fragmentos que van con cada ilustración puede variar bastante. Debes cronometrar tu canción por ti mismo para asegurarte de alcanzar tus 20 segundos. Por otro lado, tampoco querrás quedarte durante tres minutos debajo del grifo.

Wash Your Lyrics fue creada por William Gibson, un desarrollador y diseñador de 17 años del Reino Unido quien dijo haber dedicado 24 horas a la creación del proyecto. Se ha topado con algunos inconvenientes del tráfico creciente, pero Gibson ha estado haciendo ajustes sobre la marcha para mantener el generador en funcionamiento.

Con la colaboración de Amanda Kooser.