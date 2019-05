El app Apple TV llega a televisores Samsung y estrena Channels

Apple

Apple ha lanzado este lunes 13 de mayo la actualización de su aplicación Apple TV para iPhone, iPad y Apple TV, según dio a conocer la empresa a CNET en Español. Todas las novedades anunciadas durante el evento realizado en el Apple Park de Cupertino en marzo, cuando se anunció Apple TV Plus, se hacen finalmente realidad, aunque no el servicio de televisión, para el cual todavía tendremos que esperar hasta otoño.

El objetivo fundamental del nuevo app de Apple TV es que puedas encontrar todos tus programas y canales dentro de un solo lugar. Hasta ahora, Apple estaba integrando aplicaciones de canales que podrían interesarte, pero esto era solo un acceso directo, que al pincharlo te llevaba en iOS a la aplicación de ese canal. Ahora, los canales estarán totalmente integrados dentro del app Apple TV, sin instalaciones adicionales necesarias y, si no estás suscrito, podrás hacerlo directamente con tu cuenta de Apple, sin tener que dar datos adicionales.

Apple también anunció que la aplicación Apple TV llegará a los televisores de Samsung de 2019 y a algunos modelos lanzados en 2018. Para acceder desde un televisor Samsung, simplemente tendrás que colocar tus credenciales de tu cuenta de Apple —la misma que usas en iTunes. A esto debemos sumar que Apple ha habilitado AirPlay 2, para que prácticamente cualquier televisor Samsung pueda recibir contenido de celulares iPhone y tabletas iPad o computadoras Mac.

La empresa dijo que las aplicaciones para Amazon Fire TV y Roku serán lanzadas más adelante este año, aunque no hizo ninguna mención a Android, por el momento. Los televisores Vizio, LG y Sony también recibirán AirPlay 2 más adelante este año.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del nuevo app.

Apple TV Channels o Apple TV Canales

Dependiendo del país y el idioma configurado en tu cuenta, podrás ver ahora un nuevo apartado llamado Apple TV Channels o Apple TV Canales. En cada país Apple ofrecerá canales a los que te podrás suscribir directamente desde tu cuenta y sin necesidad de descargar nada más.

Un detalle de privacidad que debes conocer: a diferencia de otras plataformas, Apple ha dicho que no dará detalles de qué usuarios ven qué contenidos a los canales, únicamente les dirá la tasa de popularidad de cada uno de ellos, aunque ni siquiera ofrecerá datos geográficos, según explicó la compañía.

¿Qué canales están disponibles en Apple TV Channels en Estados Unidos?

Al momento del lanzamiento, Apple ha dado a conocer que estarán disponibles HBO, Starz, Smithsonian Channel, Epix, Tastemede, Showtime y Smithsonian Channel —propiedad de CBS, al igual que CNET en Español. CBS All-Access —también de CBS— y MTV Hits se incorporarán más adelante.

Debido a que todos los contenidos pueden ser descargados para poder ser disfrutados sin conexión en tu dispositivo Apple, Apple TV app es ahora el único servicio en el que puedes descargar los capítulos de Game of Thrones cuando están disponibles, ya que ni el propio app de HBO ni Amazon Prime permiten que hagas esto.

¿Qué canales están disponibles en Apple TV app en México?

En México el app Apple TV integrará los apps de descarga directa de HBO; Claro Video, Amazon Prime Video, Las Estrellas, Blim, Fox, Playkids, Garage, Moolt, Mubi, Manchester United TV, Red Bull TV, Viki y Classix.

Además tendrá noticias en vivo de Noticiero de las Estrellas, Foro TV, Euronoews, DW Noticias, Bloomberg, ABC News, Al Jazeera, Cheddar. Cuando se trata de TV Channels, de momento solo existirán Smithsonian y Starz Play.

Ahorra dinero con Family Sharing y Apple TV

Una opción interesante que trae el nuevo app de Apple TV y Apple TV Channels es que los otros cinco miembros de tu familia podrán beneficiarse de los canales que compres, lo que elimina de una vez por todas el problema de tener que configurar tu cuenta en diferentes dispositivos, y ese molesto problema de que no pudieras ver ese canal o servicio en más de un dispositivo al mismo tiempo.

Cuando te suscribes a un canal de Apple TV Channels, los seis miembros de tu familia podrán disponer de todos los canales en su cuenta de Apple, sin tener que hacer nada, porque estos estarán disponibles de manera inmediata. Las reglas de Family Sharing dicen que hasta 10 dispositivos en total podrán descargar un contenido comprado, por lo que podrás adherir canales a tu celular y iPad o hasta tu Apple TV hasta un máximo de 10 dispositivos por familia.

Family Sharing puede ser una buena opción para ahorrar dinero entre amigos, ya que queda uno puede pagar una suscripción al dueño de la "familia" que construyas, aunque técnicamente el servicio está pensado para "familias con niños". Además, el "padre de familia" deberá pagar todos los canales con su cuenta y luego cobrar mediante algún servicio externo, por lo cual hay muchas variables que deberás controlar si decidieras hacer esto.

Recomendaciones de iTunes, en un solo lugar

El nuevo Apple TV app incluye una sección de recomendaciones de series y películas, que se basarán en tu experiencia personalizada. Algo diferente a como hasta ahora era iTunes, es que te ofrecerá opciones de compra o dónde verlo en caso de que algún servicio tenga esa película o serie, ya sea Hulu, HBO o cualquier otro.

A esto debemos sumar algo más, y es que ahora tendrás el tráiler de la película y cualquier otro material promocional disponible, como entrevistas con actores y más. El espacio de biblioteca con tus compras ha sido rediseñado y también podrás encontrarlo en este apartado.

Rincón para niños

El nuevo Apple TV app tiene un rincón para niños, en donde podrás encontrar todos los títulos de los canales y servicios contratados. Además, si un niño desea hacer una compra, el adulto al que pertenece el plan familiar recibirá una solicitud de permiso, para que esta compra sea autorizada.

Deportes

Apple ha hecho mucho énfasis en la pestaña de deportes en el app Apple TV. Aquí podrás definir cuál es tu equipo favorito para tener una experiencia personalizada. Apple nos explicó que podrás recibir notificaciones cuando algo importante pase con un equipo al que estás siguiendo, y que además podrás ver resúmenes de los partidos si tienes configurado un canal o servicio de deportes.

Además, en la página principal también habrá un área de deportes, aunque según Apple, el algoritmo puede entender que no te gustan los deportes y después de cierto tiempo, dejarte de mostrar ese apartado, o bajarlo de lugar.

Otras novedades del nuevo app Apple TV

En nuestras primeras pruebas del nuevo app Apple TV hemos podido notar que la interfaz está mucho más organizada, y de alguna forma no deja de recordarnos lo que hemos visto antes en Amazon Prime Video.

Sin embargo algo interesante es que Apple ha agregado áreas con contenido que será curado por sus editores para hacerte recomendaciones reales que no están solo generadas por un algoritmo. Esto dará la oportunidad a series nuevas o contenidos que pueden pasar desapercibidos a que les des una segunda oportunidad.

El apartado Para Ti, al igual que en Apple Music se basará en el contenido que la empresa cree que te gusta basándose en tus intereses, aunque además verás mucho contenido que creen que merece la pena que eches un vistazo.

¿Cómo iniciar sesión en dispositivos que no son de Apple?

A partir de ahora cuando quieras iniciar sesión en el app Apple TV en un televisor Samsung o cualquier otro dispositivo, o cuando quieras ver un canal de cable en tu computadora o en el televisor de un amigo, verás que puedes iniciar sesión con "Apple TV". Aquí deberás meter tu nombre de usuario y contraseña de Apple, para que puedas acceder a tus contenidos.

Voy a viajar fuera de mi país ¿podré ver los canales de Apple TV app?

Apple explicó a CNET en Español que cada canal aplicará las restricciones que considere oportunas cuando viajemos con nuestros dispositivos fuera del país al que pertenece nuestra cuenta de Apple. Es posible que si viajas de Estados Unidos a España e intentas ver Game of Thrones no pase nada, porque HBO tiene los derechos de la serie en la mayoría de países, aunque no será así con otros contenidos o canales.

En CNET en Español estamos probando el nuevo app y te vamos a contar más detalles pronto.

