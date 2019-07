Apollo 11: Todo lo que debes saber sobre el viaje a la Luna

NASA

Ni siquiera el mismo Neil Armstrong puede recordar exactamente lo que dijo en su ya famosa frase que pronunció durante el primer alunizaje de la misión Apollo 11 (Apolo 11), la NASA a medida que daba sus primeros pasos en la superficie lunar el 20 de julio de 1969.

Ya conoces la frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Y siempre te has preguntados si quiso decir "un pequeño paso para un hombre"...

Para ser justos, Armstrong tenía mucho en mente. Incluso después de escuchar la grabación de su voz, Armstrong todavía no está seguro.

"Esperaría que la historia me ceda cierto margen por haberme olvidado de una sílaba y entienda que era ciertamente mi intención aun cuando no la enuncié", le dijo el astronauta al biógrafo James R. Hansen.

La historia, de hecho, ha recordado con cariño a Armstrong. Y ahora estamos listos para celebrar el 50 aniversario de la llegada a la Luna. Fue el 20 de julio de 1969 cuando Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia al convertirse en los primeros humanos en pisar y caminar sobre un cuerpo celeste que no es la Tierra.

Fue un logro de ingeniería y logística impresionante. Los humanos apenas se habían aventura al espacio hace menos de una década, pero entonces habían ido solo un poco fuera de la atmósfera terrestre. Nuestra experiencia del espacio, que empezó con el cosmonauta ruso Yuri Gagarin en abril de 1961, seguía siendo bastante limitado cuando Apollo 8 hizo un viaje alrededor del al Luna en diciembre de 1968, la primera vez que los humanos salieron de los confines de la órbita terrestre.

Pero, después de seis aterrizajes en la Luna en menos de cuatro años, las cosas se pusieron en pausa. Desde Apollo 17 en diciembre de 1972, nadie ha regresado a la Luna. La NASA pasó las siguientes décadas enfocada en el transbordador espacial y en misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Y ahora hay planes de regresar al hombre a la Luna. La NASA dice que espera llegar a la Luna para 2024 a través del programa Artemis. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el fundador de SpaceX, Elon Musk, también tienen los ojos puestos en aventuras lunares.

A medida que la NASA y otros se preparan para conmemorar el 50 aniversario del primer aterrizaje lunar, le echamos un vistazo a este gran logro y de lo que se avecina.

¿A qué distancia se encuentra la Luna?

La distancia entra la Tierra y la Luna varía debido a la órbita elíptica de la Luna. Oscila entre 363,000 kilómetros (225,000 millas) a 405,555 kilómetros (252 millas). En comparación, la ISS se encuentra a poco más de 400 kilómetros de distancia (250 millas).

Las misiones Apollo requerían de un mínimo de tres días de viaje de ida y otros tres días de vuelta. Apollo 11 fue de la Tierra a la órbita lunar al mediodía del día tres de su misión. A Apollo 15 le llevó 4.5 días desde el despegue de la Tierra al aterrizaje en la superficie lunar.

Es muy lejos, ¿por qué nos molestamos para ir?

La respuesta: carrera espacial. Desde los años 50, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo para ser el primero en presumir del logro y obtener una ventaja militar. Enviaron cohetes, satélites, perros y monos, y después humanos al espacio. Luego, el 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy hizo una declaración contundente: "Creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar la meta de llevar al hombre a la Luna y retornarlo de manera segura antes de que finalice esta década. Ningún proyecto espacial en este período va a ser más emocionante o impresionante o más importante para la exploración del espacio; ninguno será tan difícil ni caro de lograr".

¿Cómo llegaron los astronautas a la Luna?

Las misiones lunares salieron a bordo del cohete Saturn V, que hasta la fecha es el cohete más potente que ha existido.

Después de separarse del cohete Saturn, los astronautas continuaron su viaje a la Luna en el módulo de comando o CSM. El CSM tenía tres partes: el módulo de comando (CM), que tenía clásica forma de la cápsula espacial y que albergaba los cuartos de los astronautas y los controles de vuelo; el módulo de servicio (SM), que ofrecía sistemas de propulsión y soporte; y el módulo lunar (LM), que tenía la forma de un proyecto de geometría y que se encargó de llevar a dos astronautas a la superficie lunar mientras que un tercer astronauta se quedó en el CM.

¿Cómo se realizó la misión Apolo 11? ¿Qué fue lo que hicieron Armstrong y Aldrin exactamente?

Primero que todo, probaron que esto es algo posible.

Apolo 11 despegó de la Plataforma de Despegue 39A en el Kennedy Space Center en Florida el 16 de julio y regresó a la Tierra el 24 de julio, aterrizando en el Océano Pacífico después de viajar un total de 953,054 millas (1,533,791 kilómetros) en ocho días, tres horas y 18 minutos.

El LM que lleva por apodo Eagle llegó al Mar de la Tranquilidad después de un par de minutos de estrés. "La computadora que llevaban a bordo los estaba llevando a un sitio que no querían, y Neil tuvo que asumir el control manual. Tuvieron quizá de 20 a 30 segundos de combustible restante", dijo el biógrafo James Hansen.

Unas cuatro horas después, Armstrong salió justo antes de las 11 p.m. hora del Este el 20 de julio, que era un domingo. Armstrong estuvo en la superficie lunar por unas 2.5 horas, Aldrin lo acompañó 1.5 horas. Estuvieron en la Luna por 21 horas, 36 minutos (incluyendo siete horas de sueño) antes de regresar a órbita y reunirse nuevamente con el tercer miembro de la tripulación, Michael Collins, quien había estado esperándolos, observándolos y preocupándose por ellos.

Aventurándose no más de unos 91 metros del LM y trabajando bajo un sol que emanaba una temperatura de 200 grados Fahrenheit, Armstrong y Aldrin tomaron muchas fotos y videos cual turistas, recogieron roca lunar y muestras de suelo. También realizaron un par de experimento rudimentarios, uno para medir la actividad sísmica del satélite y otro para ser el blanco de láseres provenientes de la Tierra para medir la distancia entre nuestro planeta y la Luna de manera precisa. Estos experimentos generaron datos durante 71 días. Los astronautas dejaron en la Luna una bandera de Estados Unidos, algunas de las huellas más famosas de la historia, un disco de silicio del tamaño de una moneda grabado con mensajes de líderes del mundo en ese entonces y una pequeña placa que decía "

Venimos en paz en nombre de toda la humanidad".

Armstrong pronunció quizá las palabras más famosas de la misión (Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para a humanidad"), y Collins en mejor libro sobre el tema (Carrying the Fire), pero Aldrin le atinó con su descripción del paisaje lunar: "magnífica desolación".

Las rocas lunares

La misión Apollo 11 trajo de vuelta a la Tierra casi 22 kilos de material lunar, incluyendo rocas, muestras de corteza y suelo lunar. Las muestras incluían basalto (de lava derretida), brecha (fragmentos de rocas antiguas) y anortosita lunar. Estas rocas lunares y otras muestras de las misiones Apollo ayudaron a los científicos a tener un mejor entendimiento de los orígenes de la Luna.

1969: ¿Qué más estaba pasando en esa época?

Eran tiempos de locura. El secuestro de aviones eran un gran problema, especialmente los vuelos dirigidos a Cuba. La Guerra de Vietnam estaba en curso como también las protestas contra ella. Honduras y El Salvador estaban enmarañadas en La guerra de las 100 horas o La guerra del fútbol. Los Disturbios de Stonewall tomaron lugar en Nueva York a finales de junio. Richard Nixon había iniciado su primer período como presidente de Estados Unidos.

En el área de la tecnología, Estados Unidos obtuvo su primer cajero automático o ATM en septiembre de 1969, y el primer mensaje enviado en ARPAnet, el precursor del Internet, ocurrió a finales de octubre.

Y, por cerca de una semana a medida que el mes de mayo se tornaba en junio, John Lennon y Yoko Ono realizaron su encamada por la paz en Ámsterdam, cuando Lennon grabó "Give Peace a Chance". El álbum de The Beatles ocupó el primer lugar durante cinco semanas de mayo a junio. David Bowie lanzó Space Oddity el 11 de julio. Y, a mediados de agosto arrancó el festival Woodstock.

En la televisión debutaron series como Scooby-Doo, The Brady Bunch y Monty Python's Flying Circus. En cine, se estrenaron Midnight Cowboy (que ganó el Oscar en 1970), Butch Cassidy and the Sundance Kid y Easy Rider.

En 1969, ganó el Oscar a mejor película el musical Oliver!

Ese año, las telenovelas más sonadas eran El amor tiene cara de mujer (Argentina), Simplemente María (Perú), Cartas a Beatriz (Colombia), El retrato de Dorian Gray (mexicana, la primera telenovela transmitida a color).

¿Cuántas personas han estado en la Luna?

Las misiones Apollo llevaron un total de 12 hombres a la superficie lunar a lo largo de seis visitas. También hubieron las personas que realizaron el largo viaje pero que nunca llegaron a aterrizar en la Luna: seis pilotos CM de las misiones de la Luna, además de la tripulación de Apollo 8, 10 y 13. Tres de esas personas realizaron el viaje dos veces, por lo que número total de personas que han realizado el viaje hacia la Luna es de 24.

Esta es una lista de las personas que han estado en la Luna:

Apollo 11: Neil Armstrong y Buzz Aldrin

Apollo 12: Pete Conrad, Alan Bean

Apollo 14: Alan Shepard, Edgar Mitchell

Apollo 15: David Scott, James Irwin

Apollo 16: John Young, Charles Duke

Apollo 17: Eugene Cernan, Harrison Schmitt

¿Qué más ha llegado a la Luna?

Hemos puesto toca clase de naves no tripuladas en la Luna, comenzando con Luna 2 de la Unión Soviética en 1959. La primera nave espacial estadounidense en la Luna, Ranger 4, llegó en abril de 1962. Ambos países enviaron una serie de máquinas a la Luna durante la década de los 60, incluyendo la nave espacial Surveyor de Estados Unidos.

Más recientemente, otros países se han aventurado a la Luna. China llevó su Chang'e 3 a la Luna en 2013, y en enero de este año, Chang'e 4 de China se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en el lado oscuro de la Luna.

En abril, Israel envió la nave Beresheet a la Luna, pero no tuvo un final feliz, ya que chocó contra la superficie.

Misiones lunares: ¿Qué viene en el futuro?

La NASA planea enviar a astronautas a la superficie lunar para 2024, en lo que se por ahora se conoce como el programa Artemis, con un nuevo cohete (Space Launch System) y una nueva cápsula 9Orion). El programa integrará una nave portal que se quedará en la órbita lunar mientras las misiones se dirigen a la superficie lunar.

Finales de 2019: Las primeras entregas comerciales y landers a la Luna

2020: Lanzamiento de SLS/Orion, sin tripulación en Exploration Mission-1

2022: La tripulación viajará alrededor de la Luna en Exploration Mission-2

2022: Para diciembre, instalación del primer elemento del portal (el sistema de poder y propulsión) para realizar una demostración de un año en el espacio a bordo de un cohete privado.

2023 -- Aterrizar un rover con la ayuda de la industria comercial espacial

2024 -- Llegada de los estadounidenses a la Luna (incluyendo a la primera mujer)

2028 -- Presencia constante en la Luna

NASA contempla estas misiones lunares como preparación para una futura misión a Marte, con fecha tentativa en la década de 2030.

En mayo, la NASA nombró a las empresa que colaborarán en el programa Artemis, entre las que se encuentran Boeing, Lockheed Martin, Blue Origin y SpaceX.

En mayo, el fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, dio a conocer el diseño para el vehículo lunar Blue Moon, que además de transportar a gente, trasladaría a los rovers para que realicen misiones científicas, y desplegaría satélites pequeños.

¿Cuándo podré viajar a la Luna?



Pronto, quizá, si tienes mucho dinero de sobra y las conexiones correctas. Elon Musk planea enviar a su primer cliente, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, en un viaje alrededor de la Luna en el cohete BFR de SpaceX. Maezawa planea invitar a un grupo de artistas para que le acompañen en el viaje en 2023. El viaje no incluye un aterrizaje lunar.

