Ex empleados de NASA buscan restaurar el centro de control del Apollo 11

Agrandar Imagen NASA

Con el 50 aniversario de la misión del Apollo 11 acercándose -- se cumplirá en 2019 -- algunos empleados retirados de la NASA están trabajando junto a Space Center Houston para restaurar el Apollo Mission Control Center original y transformarlo en un museo.

Una nueva campaña de Kickstarter, lanzada el 20 de julio, está tratando de recaudar parte de los US$5 millones necesarios para la restauración.

El inicio de la campaña de Kickstarter coincidió con el aniversario número 49 de Neil Armstrong convirtiéndose en el primer humano en pisar la superficie de la Luna como parte de la misión Apollo 11.

Webster, Texas -- el hogar de varias compañías aeroespaciales que están trabajando en las misiones actuales de la NASA sobre el espacio -- pondrá el equivalente recogido en la campaña de Kickstarter hasta un máximo de US$400,000. Eso es además de los US$3.1 millones que la ciudad ya se ha comprometido a donar.

Para cualquiera que esté interesado en donar dinero para este proyecto, Space Center Houston ofrece beneficios adicionales en Kickstarter como un parche diseñado por el diseñador de decorados de Star Trek: The Next Generation, Michael Okuda; además de un tour privado de la sala de control con el director de vuelos de la época de las misiones Apollo, Gene Kranz; una comida con los controladores aéreos de Apollo; o una invitación a un evento VIP con el autor de The Martian, Andy Weir.

El objetivo inicial de Kickstarter eran US$250,000 pero esa cantidad ya se ha alcanzado. La campaña termina el 19 de agosto.