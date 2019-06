Apollo 11: Cómo celebrar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna

NASA

De todas las hazañas espaciales, ninguna reviste más importancia ni es más recordada que la llegada del hombre a la Luna el 21 de julio de 1969. De allí que la celebración del 50 aniversario de este evento histórico haya suscitado toda suerte de celebraciones y galas.

Es importante recordar que la misión Apollo 11 posee cuatro fechas con eventos dignos de celebrar. Así se puede entender cómo muchas instituciones y museos han organizado los actos de conmemoración del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna:

16 de julio de 1969: Despegue del cohete Saturno V desde Cabo Kennedy con tres astronautas (Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins).

20 de julio de 1969: Descenso a la superficie lunar del módulo Eagle.

21 de julio de 1969: Primer hombre en la Luna. Armstrong y Aldrin abandonan el módulo y realizan una caminata por la superficie lunar.

24 de julio de 1969: Amerizaje del módulo de comando Columbia en el Océano Índico, con los tres astronautas.

A continuación reunimos algunos de los tributos más relevantes a la misión Apollo 11 en Estados Unidos.

La página Web de la NASA transmitirá en vivo el 19 de julio un especial de dos horas titulado NASA's Giant Leaps: Past and Future, que conectará simultáneamente con varios eventos conmemorativos en distintas ciudades de Estados Unidos, como la recientemente restaurada sala de control del Apollo 11, en el Johnson Space Center, en Houston; el National Mall en Washington, DC; la ciudad de Wapakoneta, Ohio, donde nació Neil Armstrong; y el Kennedy Space Center, en Florida, entre otros.

Este especial podrá verse en la página Web NASA Live y allí se abordará, además de la historia de la misión Apollo 11, algunos detalles del programa Artemis y los planes de la NASA para enviar de nuevo una misión tripulada a la Luna en 2024.

La página Web de la NASA mantiene una sección dedicada al 50 aniversario del Apollo 11, que reúne fotografías, audios y videos de todas las misiones Apollo, y resulta una fuente valiosa para los interesados en todos los detalles de la carrera espacial de la NASA.

Una de las actividades estelares del 50 aniversario es la Apollo 50th Gala, que se desarrollará durante tres noches consecutivas. El evento principal es una cena de gala el martes 16 de julio para 500 invitados, en el Apollo/Saturn V Center del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Esta velada será acompañada de otros eventos menores para conocer de cerca a los astronautas presentes, pertenecientes a las misiones Apollo, del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional. Los boletos ya están agotados pero en su página Web hay un sistema de notificación para enterarse si se liberan algunas reservaciones.

La NASA hizo pública una lista de 69 exposiciones dedicadas al 50 aniversario del Apollo 11, en distintos museos a todo lo largo de Estados Unidos, con fechas, enlaces, información de venta de boletos y detalles de las actividades programadas.

U.S. Space & Rocket Center

A Hunstville, Alabama, se la conoce como Rocket City y el 16 de julio, para conmemorar el 50 aniversario del Apollo 11, intentará establecer un Récord Mundial Guinness: lanzar 5,000 cohetes simultáneamente. El U.S. Space & Rocket Center de la ciudad también está organizando un Festival de Verano del 13 al 20 de julio, con eventos al aire libre, una exhibición de autos de los años 60 y cenas. Todo en homenaje a los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.

Apollopallooza

En Denver, Colorado, se celebrará del 13 al 20 de julio el festival Apollopalooza, en el Wings Over the Rockies Air & Space Museum de la ciudad. Es un evento que dura una semana completa. Los asistentes podrán participar en conferencias, seminarios y conversatorios dedicados a las misiones Apollo de la NASA y al futuro de los viajes espaciales. Entre los invitados estrellas está el Dr. Harrison Jack Schmitt, uno de los últimos astronautas en caminar sobre la Luna.

Space Center Houston

Houston, Texas, es otra ciudad importante en las celebraciones del 50 aniversario del Apollo 11. La ciudad tiene previstas decenas de actividades conmemorativas, bajo el lema de Space City. Hay ofertas en hoteles y restaurantes del 16 al 20 de julio, con fiestas al aire libre. El Space Center Houston dispone de exposiciones y conferencias para rendir tributo a la hazaña espacial de la NASA.

Apollo XI 50th Anniversary Gala

El mismísimo Edwin Buzz Aldrin es el anfitrión de su propia cena de gala el 13 de julio, en la Ronald Reagan Presidental Library de Simi Valley, California.

Los boletos ya están agotados pues es de los pocos eventos del 50 aniversario del Apollo 11 que contará con uno de los astronautas que pisó la Luna en la legendaria misión de 1969. El costo del boleto más económico en la cena es US$1,000 por persona, con la posibilidad de tomarse una fotografía con Buzz Aldrin.

Kennedy Space Center

El Centro Espacial Kennedy, en Merritt Island, Florida, forma parte de la historia de la misión Apollo 11, fue fue construido originalmente como sitio de lanzamiento del cohete Saturno V. Desde allí partieron todas las misiones Apollo hasta que que el programa fue cancelado en 1972; posteriormente ha sido usado en todas las misiones espaciales tripuladas de la NASA.

El centro posee una exhibición permanente llamada Race to the Moon en el Apollo/Saturn V Center, pero el epicentro de los festejos es el programa Apollo 50: Next Giant Leap, previsto a iniciarse

Kennedy Space Center

Todos los visitantes al centro espacial el 16 de julio recibirán un set de cromos que contienen cifras e información de cada misión Apollo de la NASA. En el recorrido se puede ver uno de los cohetes Saturno V construido para las misiones y tocar una piedra lunar. Aquí puedes consultar los precios de admisión al Kennedy Space Center.

El 16 de julio el Kennedy Space Center tiene previsto reproducir en tiempo real el lanzamiento del cohete Saturno V con la misión Apollo 11, con imágenes y audios de la época.

Entre las actividades especiales previstas está la proyección el 2 de julio del documental The People of Apollo, con entrevistas a los empleados, científicos y astronautas que participaron en todas las misiones Apollo.

Además, el centro inauguró ampliaciones de algunas de sus exhibicion es más populares, como Moonscape, experiencia interactiva que permite a los visitantes conocer cómo se logró hacer descender el módulo lunar Eagle en la Luna; una recreación de una sala de estar en una típica casa de los años 1960s, en la que se recrea el momento en el que millones de estadounidenses vieron por TV la llegada del hombre a la Luna; y Media Mania, una galería que reúne todo tipo de memorabilia del Apollo 11.

El 24 de julio, día en el que se conmemora el amerizaje de los astronautas en el Océano Índico, el llamado Rocket Garden del centro dispondrá —desde las 10:00 a.m. hora del Este de Estados Unidos— de eventos al aire libre para toda la familia, puestos para tomarse fotografías, música con un DJ en tarima y una exhibición de autos de los años 60 del siglo pasado.

Smithsonian Museum

El Museo Smithsonian, en Washington, DC, ha extendido la gira por cinco museos de Estados Unidos de la exposición Destination Moon: The Apollo 11 Mission, cuya estrella principal es el módulo de comando Columbia, que es la única porción del cohete Saturno V que despegó de Cabo Kennedy el 16 de julio de 1969 y regresó a la Tierra el 24 de julio de ese año, al realizar un perfecto amerizaje en el Océano Índico.

Eric Long/National Air and Space Museum/Smithsonian Institution

La exposición comprende 20 objetos que formaron parte de la misión Apollo 11 así como maquetas, modelos, videos y gráficos interactivos que reconstruyen todas las fases de las 20 misiones de la NASA, desde 1961 a 1969, que hicieron posible la hazaña del Apollo 11 y de sus astronautas (Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins). Todas son piezas pertenecientes a la colección del National Air and Space Museum de Washington, DC. La gran estrella de la exhibición: el traje espacial de Neil Armstrong, que será expuesto a partir del 16 de julio y podrá volverse a ver por primera vez luego de una década.

La gira se encuentra actualmente en el Museum of Flight de Seattle hasta el 2 de septiembre. De allí parte al Cinncinati Museum Center, del 28 de septiembre de 2019 al 17 de febrero de 2020. Y entonces regresa a su lugar permanente de exhibición, en el National Air and Space Museum de Washington, solo que ahora ocupará un nuevo espacio, una galería totalmente rediseñada para albergar la exhibición Destination Moon.

Servicio Postal de Estados Unidos

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) creó dos estampillas para conmemorar los 50 años de la llega del hombre a la Luna. Su identificación es 1969 First Moon Landing Forever. Uno de los sellos presenta al astronauta Buzz Aldrin, con su traje espacial cuando caminó por la superficie lunar, en una fotografía tomada por Neil Armstrong.

United States Postal Service

El otro sello muestra a la Luna, con un punto amarillo que indica la ubicación del llamado Mar de la Tranquilidad (Mare Tranquillitatis), punto en el que descendió el módulo lunar Eagle el 20 de julio de 1969.

National Gallery of Art

Desde el 14 de julio y hasta el 5 de enero de 2020, National Gallery of Art de Washington, DC, mantendrá la exhibición By the Light of the Moon: A Century of Lunar Photographs. El 50 aniversario de la misión Apollo 11 es conmemorado con una colección de fotografías de la Luna tomadas en el siglo previo al Apollo 11, con la inclusión de imágenes captadas por los propios astronautas Armstrong y Aldrin en su legendaria misión lunar.

Deep Space Communication Complex

Como detalle la película The Dish (2001), la llegada del hombre a la Luna fue transmitida a todo el mundo desde el Observatorio Parkes, en Australia. La mala recepción inicial obligó a la NASA a transmitir los primeros minutos de la caminata lunar desde la estación Honeysuckle Creek, cercana a Camberra, Australia, para luego volver a la señal del Observatorio Parkes.

Es por ello que del 18 al 21 de julio, en Camberra, Australia, se celebrará la Apollo 50th Anniversary Celebration, en la que un grupo de trabajadores de la NASA, como ingenieros y técnicos, que participaron en las misiones Apollo, se reencontrarán durante cuatro días en la Deep Space Communication Complex de la NASA, cerca de Camberra.